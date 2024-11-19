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Болгарія просить ЄС обмежити імпорт українського меду
14:07 19.11.2024 |
Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов звернувся до Європейської комісії з проханням "вжити захисних заходів" проти імпорту меду з України до країни.
Про це повідомили на сайті відомства, передає "Європейська правда".
Як зазначається, це сталося під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, що відбулося в Брюсселі.
Як розповіли у відомстві, Тахов заявив, що імпорт українського меду перешкоджає збуту продукції місцевого виробництва.
Він зауважив, що значні обсяги українського меду за дуже низькими цінами, що надходять на європейський ринок, "чинять великий тиск на ціни болгарського меду".
"Додатково до багатьох проблем, з якими стикається сектор, за останні три роки він також зіткнувся з конкуренцією з боку імпорту з України. Кількість меду, імпортованого з України в нашу країну, зросла на понад 30% з січня по жовтень 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року", - зазначив він.
Тахов вважає, що високий рівень імпорту з України "ставить виробників у Болгарії у складну ситуацію". Заклик Болгарії підтримала також і Румунія.
Він також згадав і про ринок яєць. За його словами, у цій сфері продовжують спостерігатися перебої внаслідок різкого збільшення імпорту з України.
Повідомляється також, що у Брюсселі Тахов зустрівся з міністром аграрної політики та продовольства України Віталієм Ковалем.
Болгарський урядовець зазначив, що останніми роками ситуація на ринку сільськогосподарської продукції в ЄС, особливо в прикордонних з Україною країнах, характеризується високим рівнем невизначеності та нестабільності.
За його словами, це створює напругу серед виробників і негативно впливає на сектор загалом.
"Пошук довгострокового рішення є ключовим для досягнення стабільності та передбачуваності в секторі. Це рішення має бути збалансованим і відображати інтереси всіх сторін", - переконаний Тахов.
Нагадаємо, ЄС з 21 серпня запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.
ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.
У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту - український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду.
Зауважимо, у вересні Тахов заявляв, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт яєць походженням з України до країни.
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