МВФ шукає способи надання екстреного фінансування Україні та іншим країнам, які постраждали від війни – Reuters

Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

План, про який раніше не повідомлялося, буде представлено на неформальному засіданні ради, пише агентствою

"Це дозволить МВФ допомагати Україні та іншим країнам, які сильно постраждали від російської війни в Україні, не висуваючи умов, необхідних у програмі звичайного фінансування", - кажуть джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки це питання все ще розглядається. Розмір і обсяг заходів поки невідомі.

За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього заходу, який був розроблений співробітниками МВФ в останні місяці, очікується до щорічних зборів Фонду в жовтні.

У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу, пояснюють співрозмовники.