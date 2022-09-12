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МВФ шукає способи надання екстреного фінансування Україні та іншим країнам, які постраждали від війни – Reuters
13:20 12.09.2022 |
Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
План, про який раніше не повідомлялося, буде представлено на неформальному засіданні ради, пише агентствою
"Це дозволить МВФ допомагати Україні та іншим країнам, які сильно постраждали від російської війни в Україні, не висуваючи умов, необхідних у програмі звичайного фінансування", - кажуть джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки це питання все ще розглядається. Розмір і обсяг заходів поки невідомі.
За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього заходу, який був розроблений співробітниками МВФ в останні місяці, очікується до щорічних зборів Фонду в жовтні.
У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу, пояснюють співрозмовники.
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