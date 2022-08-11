Український ринок деревини з ринку продавця трансформується на ринок покупця - голова Держлісагентства

Вартість української деревини через війну та зміну зовнішньої кон'юнктури знизилася майже вдвічі, склади переповнені, на біржах переробник диктує умови, таку нову ситуацію на ринку описав голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець у колонці в "НВ Бізнес".

"З урахуванням падіння курсу гривні щодо долара зниження вартості - ледь не вдвічі. Замість ринку продавця ми спостерігаємо формування ринку покупця. На біржах зростає частка редукціонів: вже переробник диктує умови", - написав він.

Болоховець уточнив, що з виставленого на торги обсягу необробленої деревини в середньому вдається із першої спроби продати 60%, обробленої - 50%.

На його думку, причинами такої трансформації ринку є завершення епохи "ковідних" ремонтів у США та інших країнах, подорожчання іпотек та скорочення будівництва, зменшення попиту на будматеріали, зокрема, європейці не інвестують у житло через стрибок кредитних ставок та ризик війни.

"У Китаї назріває криза у сфері житлового будівництва. На цьому тлі Піднебесну заливає потік дешевої деревини з Росії, яка готова віддавати власні ресурси з великою знижкою. Не найкраща для нас ситуація й на інших азіатських ринках", - пояснив глава Держлісагентства.

Він додав, що турецький ринок, окрім російської, "завалений" також білоруською продукцією, яка потім в обхід санкцій потрапляє на європейський ринок.

Глава Держлісагентства наголосив, що основним чинником негативних трендів в Україні є війна та перекриття портів, без яких країна не може експортувати сировину до Азії.

"Альтернативний маршрут експорту через Гданськ є відверто збитковим, логістика з'їдає весь дохід", - констатував Болоховець.

Водночас, за його словами, в результаті програми антикризових заходів лісгоспи у червні вийшли на обсяг заготівлі на рівні 90-92% від минулого року. Зокрема, підприємства у Чернігівській та Сумській областях, північній частині Київщини відновили повноцінну роботу, налагоджується логістика, яка дає змогу підтягнути ціни реалізації у проблемних регіонах.

Глава Держлісагентства уточнив, що за підсумками півріччя заготівля знизилася на 20% (найбільше падіння у Київській, а також Чернігівській, Сумській, Харківській областях, де тривають обстріли або бойові дії). Однак завдяки переходу на аукціони за всіма видами продукції виторг порівняно з першим півріччям 2021 року зріс на 1,45 млрд грн: необробленої деревини реалізовано 4,4 млн куб. м на суму 8,5 млрд грн, що дозволило збільшити податки на 1,2 млрд грн та чистий прибуток з 215 млн грн до 350 млн грн.

Розповідаючи про кроки із утримання ситуації, Болоховець повідомив про зміщення акценту на заготівлю деревини, яка має великий попит, і насамперед на листяні породи: якщо стосовно дубу під час торгів на біржі фіксується майже стабільне збільшення вартості, іноді на 30-60%, то сосну та ялинку купують за ціною, наближеною до стартової.

За його словами, виробництво переорієнтується на більш затребувані види продукції, наприклад, заготівлі для європіддонів.

Він додав, що збільшується обсяг продажу дров, оскільки в Європі на тлі зниження інтересу до будівельних лісоматеріалів є "шалений" попит на дрова, пелети та іншу сировину для опалення.

Глава Держлісагентства також закликав до активнішої боротьби з підсанкціонною деревиною з Росії та Білорусі на європейському ринку, до пожвавлення внутрішнього ринку за рахунок відновлення пошкодженого житла та зведення тимчасового з лісоматеріалів, які потім можуть бути використані повторно.

