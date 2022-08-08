Агроасоціації просять українську владу вдосконалити процедуру броні працівників

Аграрні асоціації просять представників влади України розблокувати броню співробітників для всіх підприємств, які забезпечують функціонування економіки та потреб ЗСУ, але не можуть бронювати персонал, оскільки для них не визначено мобілізаційних завдань.

Листи з відповідним зверненням до уряду, міністра оборони Олексія Резнікова та міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського направили "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) та "Насіннєва асоціація України" (САУ), повідомляється на фейсбук-сторінці САУ в понеділок.

"Для продовження роботи агросектор вимагає впевненості та мінімальних гарантій, що працівники будуть на робочих місцях. Тому сьогодні надзвичайно важливо, щоб рішення про бронювання працівників приймалося: а) швидко (а не кілька тижнів); б) прозоро; в) на місцях не розходилося з постановами та документами Кабміну та Генштабу", - цитує САУ свого виконавчого директора Сюзанну Григоренко.

У листі асоціації пропонують дозволити бронювати до 70% персоналу без необхідності укладання мобілізаційних завдань, які не укладаються для більшості галузей економіки. Через цю невідповідність у деяких господарствах у розпал жнив чи осінньої посівної кампанії відсутні критично важливі фахівці: інженери, комбайнери, трактористи, технологи тощо.

Агробізнес також просить встановити, щоб виписка з Реєстру заброньованих військовозобов'язаних в електронному вигляді або паперовій формі була єдиним і достатнім підтвердженням відстрочки від призову на військову службу без додаткових погоджень інших установ.

Згідно з документом, органам влади запропоновано надати можливість бронювати працівників, які раніше не проходили військову службу, а також прискорити процес узгодження або відхилення бронювання.

"Відомі випадки, коли підприємства чекали більше місяця на відповідь на бронювання своїх фахівців. А останні протягом цього часу проходили військове навчання, тому що територіальні центри комплектування не давали їм відстрочення, доки вони чекають на рішення", - пояснили представники агробізнесу в листі.

Асоціації також просять встановити чіткий термін бронювання фахівців - не "до шести місяців", а термін у шість місяців, оскільки в різних регіонах поняття "до 6 місяців" трактують по-різному, і одні співробітники АПК отримують відстрочку на п'ять місяців, а інші - на два місяці.

"Щоб забезпечити стабільність та продовольчу безпеку України та світу потрібно мати, окрім стабільних умов, зрозумілих правил ведення бізнесу, ще й кваліфікованих працівників. Це необхідно і для того, щоб завершити жнива найближчими тижнями, і розпочати осінню посівну кампанію, і вчасно та якісно підготуватися до наступної, весняної, посівної кампанії 2023 року", - зазначили асоціації у листі.