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Уряд підтримав постанову «Зброя Перемоги»
08:14 23.12.2024 |
Кабінет Міністрів 20 грудня підтримав постанову Мінстратегпрому "Зброя Перемоги". Ця постанова, фактично, визначає новий термін "Зброя Перемоги".
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Це - перелік пріоритетних зразків озброєння, військової і спеціальної техніки, ракет і боєприпасів, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, роботизованих комплексів вітчизняного виробництва", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що державні замовники озброєння і військової техніки повинні будуть враховувати цей перелік під час планування держзакупівель ОВТ. Для цього будуть внесені зміни до постанови уряду від 11 листопада 2022 р. Nº 1275 " щодо визначення порядку укладення довгострокових державних контрактів на закупівлю товарів, включених до переліку "Зброя Перемоги".
Постанова "Зброя Перемоги" також затверджує порядок формування переліку пріоритетних зразків військової техніки. Його має сформувати Міністерство оборони на основі потреб, визначених Генштабом та держзамовниками з урахуванням спроможностей українського ОПК, поданих Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.
Критерії формування переліку:
* зразки озброєння складають основу уніфікованого штату сил оборони та сил безпеки;
* зразки озброєння прийнято на озброєння, кодифіковано та/або допущено до експлуатації;
* потреба в таких зразках озброєння зберігатиметься наступні три, пʼять або десять років;
* випуск (виробництво) зразків озброєння освоєно, здійснюється їх серійне виробництво вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу;
* локалізація виробництва зразків озброєння становить не менше 50% виробничої собівартості товару.
Перелік "Зброї Перемоги" буде затверджений урядом за поданням Міністерства оборони.
"Затвердження переліку Зброї перемоги має стати основою для отримання виробниками довгострокових контрактів - на 3/5/10 років, які будуть бустером у розвитку українського ОПК. Дякую Премʼєр-міністру України Денису Шмигалю та членам Уряду за підтримку українських зброярів та вітчизняного виробника на законодавчому рівні", - прокоментував міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Як повідомлялося, Міністерство оборони працює над розширенням механізмів фінансування виробників тилового майна коштом іноземних партнерів. Зокрема, йдеться про масштабування "данської моделі". Вона передбачає пряме фінансування українських оборонних підприємств урядами інших країн.
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