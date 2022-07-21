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Бюджетний комітет узгодив пропозицію про відтермінування виплат за єврооблігаціями України на 2 роки
18:02 20.07.2022 |
Бюджетний комітет Верховної Ради України одноголосно, 21 голосом, узгодив постанову уряду від 19 липня №805 про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Завдяки цій процедурі ми зможемо заощадити близько $5 млрд на інші потреби держави у період дії відтермінування платежів", - написав він у телеграм-каналі у середу.
Пославшись на Мінфін, Железняк зазначив, що в інвесторів буде два тижні погодитися на нові умови, і "якщо буде більшість голосів інвесторів, це вважатиметься консенсусом".
"Фактично це необхідний нам перепочинок - за останніми даними Мінфіну, станом на 1 липня Україна вже направила 62,1 млрд грн на обслуговування держборгу, це третя за величиною стаття видатків держави за останні півроку", - зазначив депутат.
На його думку, запропонований Україною варіант - "це дуже м'який сценарій навіть порівняно з реструктуризацією боргу 2015 року" та дозволить зберегти довіру інвесторів.
За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.
У строк до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року - на $912,35 млн, 1 вересня 2023 р. - на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року - на $750 млн.
Виплати відсотків за ними та ще 10 випусків єврооблігацій за два роки становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.
Група кредиторів України у складі Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великобританії та США в середу заявили, що настійно рекомендують власникам єврооблігацій України пристати на її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо ВВП-варантів.
"У світлі цього ми, як офіційні двосторонні кредитори України, маємо намір забезпечити узгоджене призупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю додаткового року", - йдеться у заяві цієї групи.
До неї як спостерігачі долучилися Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.
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