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Топливно-энергетический комплекс
ICU прогнозирует рост ВВП 2,3% и инфляцию в пределах 10% в 2017
15:15 27.12.2016 |
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
"По итогам этого года мы ожидаем рост ВВП на 1,5%-1,6%, в 2017 году - на 2,3%. В 2018 году рост ВВП ускорится до 3% и с 2019 года экономика выйдет на среднегодовой уровень прироста в 4%", - сказал руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
По его словам, главным драйвером экономики в 2017 году станет рост внутреннего спроса, который будет обеспечиваться путем удержания удельного веса государственных расходов на уровне 30% по отношению к ВВП и ростом инвестиций в основной капитал.
Вальчишен сказал, что на восстановление покупательской способности домохозяйств повлияет предусмотренное бюджетом-2017 увеличение минимальной зарплаты, которое должно стимулировать прирост зарплат в целом по экономике.
По прогнозам группы ICU, среднегодовой уровень инфляции в 2017 году составит в пределах 10%.
"До конца февраля инфляция будет на уровне 12%, а затем начнет замедляться. У НБУ появится пространство для снижения учетных ставок - он будет снижать их умеренно в течение года, до уровня потребительской инфляции +2 процентных пункта", - сказал он.
Аналитик подчеркнул, что ситуация на внешних рынках не окажет значительного поддерживающего влияния на украинскую экономику в силу затянувшегося экономического кризиса в странах СНГ (где прокатилась волна девальваций и рецессий) и политических рисков в ЕС, где экономика растет, но умеренными темпами.
По его мнению, цены на сырье под давлением будут двигаться вниз, после их недавнего прироста.
Фактор сильного доллара повышает риск финансового кризиса именно в развивающихся странах, которые наращивали валютные долги в негосударственном секторе.
По мнению руководителя аналитического подразделения группы ICU, принятый бюджет на 2017 год соответствует умеренно оптимистичному сценарию развития экономики.
"Расходы бюджета сформированы таким образом, чтобы бюджетный дефицит был на уровне 3,5%. Этот показатель в совокупности с другими индикаторами (реальный рост ВВП, инфляция, уровень процентных ставок по госдолгу) показывает, насколько является устойчивой ситуация в сфере государственных финансов. Правительство будет финансировать дефицит бюджета за счет внутренних и внешних источников", ? сказал Вальчишен.
По его мнению, оптимальным был бы фокус на использовании именно внутреннего финансового рынка для данной цели.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре инвестиционная компания ICU улучшила прогноз по курсу гривны на конец 2016 года с 28 до 27 UAH/USD, на конец 2017 года - с 30 до 29,5 UAH/USD.
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