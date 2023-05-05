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АНАЛІТИКА

Світові ціни на продовольство у квітні зросли на 0,6%, уперше за рік - ФАО

13:14 05.05.2023 |

Новини АПК

 

Індекс цін на продовольство у квітні цього року становив 127,2 пункти, що на 0,6% вище за показник березня, повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

До цього ціни в місячному вираженні знижувалися протягом року.

Порівняно з квітнем минулого року ціни були нижчими на 19,7%.

Головними факторами невеликого зростання у квітні було різке підвищення індексу цін на цукор, а також підвищення індексу цін на м'ясо, тоді як індекси цін на зернові, молочну продукцію та рослинні олії продовжили зниження, пояснює ФАО.

Індекс цін на зернові у квітні порівняно з березнем знизився на 1,7%, у річному вираженні - на 19,8%. Зростання цін на рис не дозволило компенсувати падіння світових цін на всі основні види зернових порівняно з попереднім місяцем. У квітні світові ціни на пшеницю впали на 2,3%, досягнувши найнижчого рівня з липня 2021 року. Основними факторами цього стали великі обсяги експортної пропозиції з боку РФ та Австралії. Світові ціни на кукурудзу впали на 3,2%, на ячмінь і сорго знизилися, відповідно, на 4,3% і 0,3%.

Індекс цін на рослинні олії у квітні порівняно з березнем знизився на 1,3%, падіння триває шостий місяць поспіль.

Індекс цін на молочну продукцію знизився на 1,7%, у річному вираженні - на 15,1%. У квітні світові ціни на сухе молоко продовжували падіння, що почалося десять місяців тому, головним фактором якого є хронічно млявий імпортний попит на світових ринках. Падіння цін на сир стало наслідком високої експортної пропозиції в Західній Європі. Світові ціни на вершкове масло були здебільшого стабільні, оскільки зростання пропозиції було загалом достатнім для задоволення зростаючого імпортного попиту.

Індекс цін на м'ясо у квітні зріс на 1,3%. Але в річному вираженні зберіглося зниження на 6,1%. "У квітні світові котирування цін на свинину зросли, перш за все, під впливом зростання імпортних закупівель з боку країн Азії та збереженою обмеженістю поставок з декількох провідних країн-експортерів. Водночас світові ціни на м'ясо птиці відновили тенденцію до зростання після падіння, яке тривало дев'ять місяців, оскільки зріс імпортний попит з боку країн Азії, а в багатьох регіонах зберігається обмеженість пропозиції внаслідок широкого поширення спалахів пташиного грипу, - йдеться в огляді. - Зросли також ціни на яловичину через скорочення пропозиції худоби, особливо в США. Ціни на баранину були, переважно, стабільні".

Індекс цін на цукор у квітні був на 17,6% вищим за березневе значення. Зростання цього показника триває третій місяць поспіль і досягло найвищого значення з жовтня 2011 року. "Це зростання зумовлене занепокоєнням у зв'язку зі скороченням пропозиції на світових ринках у сезоні 2022/2023 рр. унаслідок подальшого зниження прогнозів виробництва в Індії та Китаї, а також у зв'язку з нижчими, ніж передбачалося, обсягами виробництва в Таїланді та Європейському союзі", - пояснюється в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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