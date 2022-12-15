Агросектор цьогоріч може зазнати до $9,8 мільярда збитків через проблеми із логістикою - експерт

У 2022 році українських аграрний сектор через проблеми з логістикою може зазнати 9,3-9,8 млрд дол. США збитків, що становить майже сумарний прибуток аграрних підприємств за 2020 та 2021 роки.

Про це розповів завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу інституту.

Зазначається, що цьогоріч вітчизняний аграрний сектор може втратити: на блокуванні морських портів та зміні логістики експортних перевезень 7,5-8 млрд дол. США, на вартості непроданого минулорічного зерна - 0,5 млрд дол. США, а також на вартості знищених або захоплених окупантами складських приміщень елеваторів - ще додатково 1,3 млрд дол. США.

За словами Захарчука, від початку блокади портів, вартість логістики в структурі експорту зросла у 5-7 разів та досягла показника 180 дол. США на тонну зерна.

З огляду на таку вартість логістики, виробники зерна вимушені продавати товар нижче собівартості. За середніми розрахунками, вартість тонни пшениці в полі знизилась до 100-120 дол. США/т при собівартості виробництва щонайменше 120-150 дол. США/т.

Захарчук зазначив, що нині для сільського господарства найбільш гостро стоїть проблема залізничних тарифів на перевезення урожаю та вартості його зберігання.

У січні-лютому 2022 року тарифи на перевезення зернових вантажів залізничним транспортом в Україні зросли на 15-20 % порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Подальше зростання вартості залізничної логістики - збільшення тарифів для зернових вантажів з 29 червня 2022 року ще на 70 % - призвело до додаткових витрат аграріїв, що оцінюються у 120 млн дол. США на рік.

При цьому, оскільки у 2022 році планується зібрати не менше 50 млн т урожаю зернових та 15 млн т олійних з врахуванням перехідних запасів, очікується дефіцит елеваторних потужностей не менше 15-20 млн т. Це може також призвести до значних втрат через відсутність відповідних умов для зберігання врожаю.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з розрахунками KSE Агроцентр станом на 15 вересня прямі збитки від війни в сільському господарстві України сягнули 6,6 млрд дол. США. За оцінками експертів непрямі втрати в сільському господарстві України внаслідок агресії рф становлять 34,25 млрд доларів США.