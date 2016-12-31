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Будущее МВА в США и Европе становится все более туманным
22:56 07.11.2016 |
Марк Дэвис, директор одной из нью-йоркских компаний, получил степень MBA около 10 лет назад. Компания British Telecom, на которую Дэвис тогда работал, заплатила за то, чтобы он провел два года в учебной аудитории Baruch College. Сейчас Дэвис, руководящий технологическим стартапом Full Stack Academy, недоумевает: зачем он потратил столько времени на изучение лидерства и теории менеджмента. «Я могу разобраться в балансе, это полезно. Но на это не стоило тратить два года жизни», - говорит он. «Если вы хотите быть менеджером среднего звена в крупной компании, MBA может пригодиться. Но если вы планируете запускать стартап - даже не тратьте на это время», - советует Дэвис.
По данным Graduate Management Admission Council (GMAC), количество заявок о приеме на двухгодичные очные программы MBA снизилось в этом году в 53% бизнес-школ США, выросло - только в 40% школ. При этом растет популярность одногодичных программ MBA, особенно в Европе. Так, количество заявок о приеме на такую программу во французской бизнес-школе INSEAD в 2016 г. выросло более чем на четверть. В этом году INSEAD заняла первую строчку рейтинга бизнес-школ, составляемого Financial Times.
Школы с более низкими рейтингами теряют студентов и сливаются с другими школами. Декан Haas School of Business Калифорнийского университета в Беркли Рич Лайонз считает, что до половины из существующих 13 000 бизнес-школ в ближайшие 5-10 лет закроется или будет поглощено конкурентами. Haas, по мнению Лайонза, не попадает в зону риска: в 2016 г. на программу MBA в эту школу было подано 4080 заявок на 250 мест - на 12% больше, чем в прошлом году.
Две трети участников недавнего опроса сказали, что ожидают роста числа закрытий школ в ближайшие 10 лет. Исследование Ассоциации образовательных учреждений для руководителей Центральной и Восточной Европы показало, что 61% бизнес-школ опасаются, что будут вынуждены закрыться или слиться с другой школой.
Спрос на MBA падает из-за распада традиционной системы карьерного роста и растущего интереса успешных менеджеров к открытию собственного бизнеса. Одним из преимуществ обучения в бизнес-школе всегда считалась возможность установить множество деловых контактов с успешными соучениками, но сейчас все больше основателей нового бизнеса полагают, что такими связями можно обзавестись и вне учебных аудиторий.
Спрос на очные программы MBA падал и раньше. Но рынку помогали экономические циклы: обычно число абитуриентов увеличивалось в периоды роста безработицы.
Эмма Бонд, директор британской компании Fortuna Admissions, консультирующей поступающих в бизнес-школы, считает, что сейчас проблема в том, что во многих странах экономический рост не возобновился и потенциальные студенты не уверены, что средства, вложенные в дорогостоящее обучение, впоследствии окупятся.
Стоимость двух лет обучения в лучших бизнес-школах США обычно выражается шестизначным числом. Затраты на обучение, например, в Harvard Business School оправданны: ее выпускники за три года после выпуска могут практически удвоить зарплату и зарабатывать в среднем $172 501 в год. Но выпускники других бизнес-школ, в том числе входящих в первую сотню мирового рейтинга, могут зарабатывать и в 3 раза меньше этой суммы и получить гораздо меньший прирост к зарплате после выпуска.
«Лучшие школы повышают тарифы, что увеличивает их отрыв от остальных школ, - говорит Бонд. - Компании, особенно финансовые или консалтинговые либо входящие в Fortune 500, предлагают сотрудникам, желающим получить MBA, ограничить выбор небольшой группой лучших школ».
По ее словам, это связано с большей доступностью данных о трудоустройстве и зарплатах выпускников. «Кандидатам легче сравнивать. К нам стали чаще приходить клиенты, которые говорят, что хотят получить MBA в лучшей школе или не получать вообще», - добавляет Бонд.
Победителями из сложившейся ситуации выйдут школы, предлагающие лучшее соотношение цены и качества образования: имеющие сильные глобальные бренды или представляющие укороченные программы обучения. По данным GMAC, в этом году почти три четверти европейских бизнес-школ, предлагающих сокращенные курсы обучения, зафиксировали рост числа абитуриентов.
Так, количество заявок на годовую программу MBA в итальянской MIP Politecnico di Milano выросло на 60%. Обучение здесь стоит 32 000 евро - это малая часть того, что придется заплатить студентам лучших школ в США. Stanford Graduate School of Business является лидером по количеству отказов в приеме: на каждое из 407 мест на двухгодичном курсе MBA подается около 20 заявок, и в прошлом году их число снова выросло. «Люди понимают, что Stanford GSB поможет им добиться поставленных целей», - говорит декан школы Джонатан Левин.
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