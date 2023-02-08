Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google

Ігор Пилипів / Економічна правда

Лихоманка довкола чат-бота з штучним інтелектом ChatGPT набирає обертів. Microsoft вирішила інтегрувати успішну мовну модель, розроблену компанією OpenAI, зі своєю пошуковою системою Bing.

Нова пошукова система, здатна реагувати на запит користувача відкритою відповіддю, а не звичайним переліком сайтів, змусила нервувати лідера цього ринку - корпорацію Google.

Остання оголосила "червоний код" для активізації роботи команд над відповіддю ChatGPT. Долучилися до роботи навіть засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які три роки не брали активної участі в менеджменті компанії.

Загалом Google анонсувала мінімум 20 продуктів на основі штучного інтелекту.

Усе свідчить про те, що світ технологій чекає серйозна конкуренція між двома багатомільярдними компаніями, де Google зовсім не готова втратити свою гегемонію інтернет-пошуковика.

Шалена популярність ChatGPT

Восени 2022 року американська технологічна компанія OpenAI представила чат-бот ChatGPT, який працює на мовній моделі штучного інтелекту (ШІ) GPT3.5. Цей алгоритм, запевняють розробники, може виконувати будь-які завдання.

Відразу після появи чат-бот набрав шаленої популярності. Його успіх пояснюється вмінням відповідати максимально наближено до людської мови і, що не менш важливо, контекстуально розуміти свого співрозмовника.

Такі можливості чат-бот отримав від мовної моделі (LLM), яка навчалася за допомогою величезних обсягів даних.

Для ChatGPT такими масивами даних стали Reddit (сайт, що поєднує соцмережу та форум) і Twitter, де штучний інтелект аналізував публікації користувачів, щоб відповідати максимально наближено до людини.

Популярність чат-бота розвивалася надзвичайно швидко. Уже в січні ChatGPT мав 100 млн активних користувачів. Історія його популярності чи не найбільш масштабна з моменту появи інтернету.

Для порівняння: TikTok знадобилося дев'ять місяців після глобального запуску, щоб охопити аналогічну кількість користувачів, Instagram - 2,5 року.





Інвестиції та співпраця з Microsoft

У січні стало відомо, що Microsoft розглядає можливість інвестувати в OpenAI. Фінансових деталей сторони не розголошують, проте Bloomberg пише про 10 млрд дол при капіталізації OpenAI 29 млрд дол.

Для Microsoft це не перші інвестиції в розробника ШІ. У 2019 році найбільший у світі виробник програмного забезпечення вклав в OpenAI 1 млрд дол. Це забезпечило йому першочергові права на комерціалізацію технології ШІ.

Співпраця з OpenAI для Microsoft має стратегічну перспективу, особливо у сфері інтернет-пошуків. Інтегрувавши ChatGPT та Dall-E (ШІ, який створює зображення) у свою пошукову систему Bing, компанія сподівається порушити гегемонію Google.

Microsoft ще у 2020 році отримала ексклюзивний доступ до алгоритму GPT-3, який досягнув значного прогресу порівняно зі своїм попередником.

За даними Стенфордського університету, GPT-3 має 175 млрд параметрів і був навчений на 570 Гб тексту. Для порівняння: його попередник GPT-2 був більш ніж у сто разів меншим (1,5 млрд параметрів).

Також OpenAI спільно з GitHub, компанією, якою володіє Microsoft, навесні 2021 року представили GitHub Copilot - інструмент штучного інтелекту для допомоги користувачам Visual Studio Code. Він працює на алгоритмі OpenAI Codex, який є "нащадком" GPT-3, і дозволяє здійснювати автозаповнення коду.

На початку 2023 року видання Information, посилаючись на джерела в Microsoft, повідомило, що до кінця березня компанія планує запустити оновлену версію своєї пошукової системи Bing з використанням алгоритму ChatGPT. Розрахунок на те, що оновлений пошуковик зможе кинути виклик Google.

Microsoft робить ставку на те, що розгорнуті та контекстуальні відповіді на запити користувачів зможуть перехопити користувачів Google, де вони отримували звичний перелік посилань на сайти.

Паніка в Google

Популярність ChatGPT та інформація про його інтеграцію з Bing змусили Google активізуватися, готуючись до можливого протистояння.

Генеральний директор корпорації Сундар Пічаї терміново мобілізував співробітників, які працюють над LaMDA, оголосивши "червоний код".

LaMDA - Language Model for Dialogue Applications - це сімейство розмовних нейронних мовних моделей, які Google представила у 2021 році. Саме команді LaMDA Пічаї ставив завдання сконцентруватися над відповіддю ChatGPT.

Співробітникам доручили працювати над нейронною мережею, яка зможе створювати ілюстрації та зображення за аналогією з Dall-E, якою користуються понад 3 млн людей.

Ба більше, засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін, які з 2019 року відійшли від справ у компанії, провели наради з чинними керівниками корпорації.

Вони підтвердили необхідність розвитку ШІ від Google. Брін навіть почав писати код для LaMDA.

Загострення конкуренції змусило засновника Microsoft Біла Гейтса повернутися в компанію. Тепер 67-річний мільярдер проводить 10% свого часу на зборах команд з розробки продукту, пов'язаного з ШІ.

На початку лютого Google анонсувала свій чат-бот Bard і пообіцяла, що він стане доступним для користувачів у найближчі тижні.

Як і ChatGPT, Bard побудований на LLM від LaMDA, що робить його можливості близькими до нейромережі від OpenAI. За словами Пічаї, чат-бот доступний тільки для "довірених тестувальників".

Google також планує інтегрувати LaMDA зі своїм пошуковиком. За інформацією Engadget, компанія тестує нову стрічку для пошуку, яка використовує формати відповідей, згенерованих ШІ.

На запит людини ШІ видає розгорнуту відповідь у вигляді сірих бульбашок, під якими з'являються додаткові запитання для коригування результату пошуку.

Загалом у 2023 році Google планує представити понад 20 продуктів на основі ШІ.

Протистояння Google та Microsoft набуває ознак публічності. Кожна сторона змагається за те, щоб першою представити свої продукти і повторити медійний успіх ChatGPT.

Пастка для Google

2023 рік для Google почався не найкраще. У січні Пічаї повідомив про скорочення 12 тис співробітників через зниження доходу компанії у 2022 році.

Структура її доходу побудована так, що більша частина прибутку приходить від пошукової реклами. За третій квартал 2022 року дохід Google становив 69,1 млрд дол, з яких 39,5 млрд дол або 57,2% припали на пошукову рекламу.

Наразі пошукова система Google є лідером у світі. За даними Statcounter, її обирають 91,88% користувачів. На другому місці - Bing від Microsoft з 3,19%.

Це ставить Google у позицію цугцвангу: і впровадження ШІ для свого пошуковика, і його активне застосування можуть негативно вплинути на прибуток компанії.

Якщо Bing з ChatGPT виявиться успішним і почне переманювати користувачів, лідерство Google може похитнутися.

Разом з тим, впровадження ШІ позбавляє Google значної частини доходу від реклами через класичний пошуковик. Компанія повинна розвʼязати важку задачу: зберегти користувачів і знайти рекламні інструменти для нової технології.

Чи зможе Bing здолати Google

До представлення продуктів від двох компаній важко передбачити їх успіх чи провал.

Медійна популярність ChatGPT змусила багатьох вважати, що можливості чат-бота від OpenAI змінять звичний пошук інформації через Google. Проте остання не перший рік активно фінансує LaMDA і явно має "козир у рукаві".

Популярність ChatGPT показала і те, що чат-бот часто помиляється. Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман не раз заявляв, що можливості цієї технології сильно обмежені і вона може видавати помилкові твердження.

Чат-бот також не завжди точно цитує джерела, що є основним при пошуку інформації. Крім того, він не здатний ранжувати сайти за надійністю, якістю чи достовірністю.

Яскравим прикладом алогічності роботи ChatGPT став випадок, коли його попросили назвати імʼя директора Twitter і він відповів, що це Ілон Маск.

Це правильна відповідь, але ChatGPT не міг її знати, оскільки навчався на даних до 2021 року. Тому вся актуальна інформація для нього невідома, включаючи купівлю Twitter Маском у жовтні 2022 року.

Такі факти підривають довіру до того, що ШІ зможе коректно відповідати на запити користувачів. До того ж невідомо, як Microsoft планує інтегрувати його з Bing.

Очевидно, що Google проспала старт цих перегонів і тепер активно намагається наздогнати конкурента. Те, що OpenAI почала залучати інвестиції, яскраво ілюструє ситуацію у сфері розробок ШІ серед технологічних гігантів.

Майбутнє протистояння Google та Microsoft нагадує історію з появою бізнес-застосунку Slack. Його популярність теж швидко зростала, проте Microsoft teams перехопив ініціативу і забрав собі більшу частину користувачів.

Чи зміниться інтернет-пошук

Зміни вже відбуваються і не лише через появу ChatGPT. За даними дослідження Google, у якому брали участь американці віком 18-24 роки, майже 40% респондентів віддають перевагу пошуку інформації в соцмережах.

За словами старшого віцепрезидента Google Прабхакара Рагхавана, значна частина молоді, шукаючи місце для обіду, заходить не в Google Maps чи Google Search, а в TikTok або Instagram.

Класичні способи отримання інформації шляхом перегляду сайтів відходять у минуле. Рагхаван наголошує, що молодь надає перевагу візуальному контенту.

Впровадження ШІ Google та Microsoft у свої пошукові системи навряд чи швидко змінить ринок, адже нейромережі мають пройти довгий шлях адаптації та оптимізації.

Google і Microsoft - це не ті компанії, які залежні тільки від інтернет-пошуковиків. Це великі екосистеми, які поєднують десятки застосунків. З їх допомогою людство навчається, працює, керує командами та планує життя.

Тому найбільш імовірним сценарієм для обох компаній буде поступова інтеграція нейромереж з їхніми продуктами, що дозволить суттєво підвищити рівень продуктивності людей. Далі буде.