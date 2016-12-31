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Почему мы не можем расслабиться на выходных
16:13 24.08.2016 |
Опять поймали себя на том, что проверяете рабочую почту в субботу вечером? По мнению обозревателя BBC Capital, это может свидетельствовать о личностных проблемах. Но этому можно помочь.
В пятницу они уходят из офиса в девять вечера, но последнее электронное письмо отправляют в три часа ночи.
Во время отпуска они участвуют в телефонных конференциях, просыпаются в холодном поту, боясь сорвать сроки, и даже во сне бормочут что-то на профессиональные темы.
К утру понедельника они выглядят так, словно провели выходные, склонившись над ноутбуком и накачивая себя кофе. Трудно поверить, что они вообще уходили из офиса.
Почему некоторым людям никак не удается расслабиться в выходные?
По всему миру гремучая смесь личных амбиций, жесткой корпоративной культуры и технологий, позволяющих круглосуточно быть на связи, усугубляет накапливающийся стресс.
Стресс, связанный с работой, выливается в потерю производительности труда и обходится экономике США примерно в 300 млрд долларов (около 19 трлн рублей) в год (по оценкам Американского института стресса).
По данным исследования, проведенного компанией Expedia, специализирующейся на онлайн-продаже турпоездок, всего 53% работников возвращаются из отпуска отдохнувшими.
В Великобритании существует "субботний синдром" - необъяснимая склонность работников заболевать исключительно в свободное от работы время, приписываемая прекращению воздействия стресса.
В США 60-часовая рабочая неделя - при таком количестве работы вдвое повышается риск инфаркта.
А в Японии даже придумали специальное слово для этой проблемы - "кароси", смерть от психологического выгорания.
Для простых офисных сотрудников, таких как Саманта Кинг, которая является координатором проектов в лондонской финансовой компании, теперь даже отдых сопряжен со стрессом.
"Если не выставить какой-нибудь статус в "Фейсбуке", не выложить какую-нибудь фотку в "Инстаграме" - хэштег такой, хэштег сякой - в общем, если полдня не появляться в соцсетях, люди уже начинают беспокоиться, все ли с тобой в порядке".
Но на каждого страдальца, из последних сил преодолевающего тяготы понедельника, всегда найдется какой-нибудь энергичный бодрячок, который влетает в офис с прямо-таки подозрительно свежим видом, при том что и работы у него гораздо больше.
Почему так происходит, что один все успевает, а другой заболевает?
"Когда человек приносит стресс, связанный с работой, к себе домой, физиологическая реакция на этот стресс у него не отключается. Если это продолжается долго - что ж, ничего хорошего в этом нет", - убеждена Дженнифер Рэгсдейл, психолог из Университета Талсы в американском штате Оклахома.
В течение многих лет ученые сравнивали, как лучше проводить выходные: за работой, лежа в затемненной комнате или на яхте под парусом.
Однако, по мнению Рэгсдей, дело не совсем в этом. "Даже если два человека делают одно и то же, реагируют на это они все равно по-разному".Как справиться со стрессом
Рэгсдейл впервые заинтересовалась вопросом восстановления после стресса в 2011 году, когда заметила, как по-разному оправляются от стрессовых ситуаций ее друзья, и с тех пор все время пыталась докопаться до сути этого явления.
В рамках проведенного ею исследования 183 работника из различных отраслей поучаствовали в воскресенье вечером в интернет-опросе, рассказав, как они провели выходные и как себя чувствуют в итоге.
Виды действий были разбиты на категории, такие как деятельность, не требующая больших усилий (душ) или связанная с работой (документы, ответы на электронные письма).
Затем те же самые работники прошли тест на эмоциональное состояние. Им был выдан список положительных (энтузиазм, интерес) и отрицательных (тревога, расстройство) ощущений и предложено указать, как они обычно себя чувствуют.
Как можно было ожидать, в позитивно настроенной группе людям было легче отключиться от стресса, связанного с работой.
Те, кто отметил у себя много негативных эмоций - кто часто испытывает гнев и разочарование и склонен видеть во всем самое худшее, - обычно с трудом сбрасывали напряжение, чем бы они ни занимались.
Даже такая бездумная деятельность, как сидение перед телевизором, не могла отвлечь их от мыслей о работе, а предложение подготовиться к выходному заранее вызывало лишь дополнительное раздражение.
Впрочем, не все так просто - не каждого можно однозначно отнести к той или иной категории.
Тем, кто был настроен наиболее позитивно, хуже всего давалось понимание того, что сложные задачи можно научиться решать и что избегать их не следует - особенно если респонденты были склонны к расслаблению сверх меры.
Рэгсдейл относит это на счет нашей врожденной склонности к негативу: при прочих равных люди не могут не уделять больше внимания тем вещам, которые представляются им скучными и неприятными.
"Мы все очень по-разному оцениваем те ситуации, с которыми сталкиваемся. Универсального способа справляться со стрессом не существует", - убеждена она.
По мнению делового психолога Джейн Кларк, у некоторых людей даже попытка расслабиться может вызвать обратную реакцию.
"Если они знают, что две недели не открывали почту и что у них очень много работы, то при попытках расслабиться будут испытывать стресс".
Это подтверждает и лондонский консультант по карьерным вопросам Коррин Миллз: "Некоторым людям не сидится в затемненной комнате - им требуется активный отдых".
Миллз рекомендует завести себе какое-нибудь увлечение: занятия йогой, пробежки или просто прогулки в парке - что угодно, лишь бы оно позволяло на несколько минут забыть о работе.
Если вы относитесь к таким "негативно мыслящим", которые не могут расслабиться на выходных, есть способы изменить свои внутренние установки.
Поскольку ощущение восстановления зависит не только от вида деятельности, но и от отношения, надо найти способ изменить образ мыслей.
Рэгсдейл рекомендует научиться перелагать свои мысли на позитивный лад, активно пытаясь найти в своей работе положительные моменты и качества, вместо того чтобы зацикливаться на плохом.
Как показал ряд исследований, через полгода практики такое отношение может помочь уменьшить риск выгорания и пробудить инициативность, творческие способности и тягу к сотрудничеству.
Так что если вам удастся изменить свое мировоззрение и навсегда забыть о стрессе в выходные, скоро самой большой проблемой станет придумать, чем занять свободное время.
Не забудьте только в понедельник прийти на работу! Итак...
ЧТО ДЕЛАТЬ
* Подумайте о значительном снижении рабочей нагрузки по выходным, если таковая существует
* Контролируйте свои отношения с коллегами по работе - они могут быть основным источником стресса в выходные
* Попробуйте просто ничего не делать. Как показывают исследования, успокаивающее воздействие полной пассивности в уикенд частично перейдет и на ваши рабочие дни
ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
* На работе делать вид, что все идет отлично, а вернувшись домой, вываливать проблемы на родных и близких
* Рассматривать любой стресс как нечто полностью негативное - часто он помогает достижению целей
* Приносить в жертву сон
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