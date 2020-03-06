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Сбербанк и ПИБ имеют наивысшие доли неработающих кредитов в Украине - НБУ
11:52 06.03.2020 |
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитных портфелях Сбербанка и Проминвестбанка - "дочек" российских госбанков в Украине по состоянию на 1 февраля 2020 года составляла 80,7% и 97% соответственно, что является худшими показателями среди ТОП-25 украинских банков, сообщил Национальный банк Украины в четверг.
По данным НБУ, который Нацбанк впервые начал публиковать на своем сайте в виде dashboard в разделе индикаторов финансовой стабильности, объем NPL в Сбербанке на начало февраля-2020 составил 36 млрд грн, в Проминвестбанке - 33,47 млрд грн по сравнению с соответственно 45,54 млрд грн и 43,74 млрд грн годом ранее.
"На первом этапе уже можно увидеть, как менялись кредитный портфель и удельный вес плохих кредитов (NPL) в том или ином крупном банке с 2006 года по сегодняшний день. Конечно, показатель NPL приводится согласно ретроспективе отчетности", - отметил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов на своей странице в Facebook.
Согласно инфографике, показатель неработающих кредитов в Банке "Кредит Днепр", принадлежащем Виктору Пинчуку, снизился за год на 4 процентных пункта (п.п.) и составил на начало февраля этого года 59,5%. В абсолютном выражении сумма NPL в этом банке за год тоже снизилась - с 4,748 млрд грн до 3,737 млрд грн.
Самые низкие показатели неработающих кредитов среди ТОП-25 банков на 1 февраля этого года были у Ситибанка (1,2%), банка "Восток" (3,7%), Прокредитбанка (4,6%), Креди Агриколь Банка (5,8%) Райффайзен Банк Аваля (6,6%) и Укрсиббанка (6,8%). Все эти финучреждения, кроме связанного с Fozzy Group банка с частным капиталом "Восток", принадлежат иностранным банковским группам.
Самый высокий показатель неработающих кредитов среди банков иностранных банковских групп - 38% - у Альфа-банка, что в абсолютном выражении составляет более 22,7 млрд грн. За год доля NPL у Альфа-Банка выросла на 22,9 п.п., что связано с присоединением к нему осенью прошлого года Укрсоцбанка, имевшего значительный портфель неработающих кредитов.
Выше показатели только у государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрсимбанка - соответственно 78,4%, 56,1% и 54,9%.
Согласно данным Национального банка Украины, в целом на начало 2020 года доля неработающих кредитов в Украине составляла 48,4%, сократившись за год на 4,5 п.п.
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