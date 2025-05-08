Україна і Франція підписали фінальний договір на постачання енергообладнання

Французька компанія GE Vernova та ПАТ «Запоріжжяобленерго» підписали угоду на €13 мільйонів, яка передбачає виробництво та постачання двох мобільних підстанцій.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Цей контракт став останнім, дев'ятнадцятим у межах міжурядової Грантової угоди між Україною та Францією, укладеної у червні 2024 року на загальну суму €200 мільйонів", - йдеться у повідомленні.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що по одному з проєктів вже влітку мають надійти перші 10 із 40 роботизованих машин для гасіння пожеж, порятунку життя та захисту інфраструктури від французької компанії Shark Robotics.

"Французька сторона не лише забезпечує фінансування, а й долучає провідні компанії до втілення проєктів - GE Vernova в енергетиці, Dessintey і Schiller Medical у медицині, DMS Imaging у сфері діагностики та інші", - зауважили у Мінекономіки.

Як повідомлялося, грантова міжурядова угода між Україною та Францією була підписана 7 червня 2024 року у Парижі. Вона передбачає надання €200 мільйонів безповоротної допомоги, з яких до 50% можуть бути використані на закупівлю українських товарів і послуг, що також стимулює національну економіку.

У межах угоди відібрані 19 проєктів у сфері медицини, енергетики, водопостачання, розмінування, транспорту - загалом у пріоритетних напрямках відновлення країни.