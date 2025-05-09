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АНАЛІТИКА

Україна сертифікувала перший вітчизняний дистанційний комплекс розмінування

 

В Україні сертифікували важкий дистанційний комплекс розмінування ГАРТ 5100. Сертифікат видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, повідомило Міністерство оборони.

ГАРТ 5100 - це перший важкий дистанційний комплекс розмінування виробництва української інженерної компанії XTI Engineering, який пройшов процедуру державної сертифікації та вже готується до серійного виробництва.

Україна сертифікувала перший вітчизняний дистанційний комплекс розмінування

 

Машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою.

ГАРТ 5100 керується дистанційно на відстані до 600 метрів, що забезпечує безпеку оператора. Робоча швидкість машини - 1,5 км за годину.

За один світловий день комплекс здатен розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. При цьому глибина розмінування становить 300 мм.

Змінне обладнання дозволяє адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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