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«Укргазвидобування» встановило рекорд з буріння
12:59 08.05.2025 |
АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, встановили новий рекорд із проходки - 107 136 метрів за перший квартал 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Зазначається, що цей показник майже вдвічі вищий, ніж за аналогічний період торік, і перевищує попередній квартальний максимум, зафіксований у третьому кварталі 2024 року (102 866 м).
Як повідомляє пресслужба, найрезультативнішим місяцем став березень - 41 229 метрів проходки, що на 6 929 м більше за плановий показник (34 300 м). Таким чином, було перевершено і місячний рекорд, встановлений у квітні 2024 року (40 059 м).
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