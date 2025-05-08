Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укргазвидобування» встановило рекорд з буріння

 

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, встановили новий рекорд із проходки - 107 136 метрів за перший квартал 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що цей показник майже вдвічі вищий, ніж за аналогічний період торік, і перевищує попередній квартальний максимум, зафіксований у третьому кварталі 2024 року (102 866 м).

Як повідомляє пресслужба, найрезультативнішим місяцем став березень - 41 229 метрів проходки, що на 6 929 м більше за плановий показник (34 300 м). Таким чином, було перевершено і місячний рекорд, встановлений у квітні 2024 року (40 059 м).
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4388
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 47,0745
  0,1108
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес