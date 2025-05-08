«Укргазвидобування» встановило рекорд з буріння

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, встановили новий рекорд із проходки - 107 136 метрів за перший квартал 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що цей показник майже вдвічі вищий, ніж за аналогічний період торік, і перевищує попередній квартальний максимум, зафіксований у третьому кварталі 2024 року (102 866 м).

Як повідомляє пресслужба, найрезультативнішим місяцем став березень - 41 229 метрів проходки, що на 6 929 м більше за плановий показник (34 300 м). Таким чином, було перевершено і місячний рекорд, встановлений у квітні 2024 року (40 059 м).