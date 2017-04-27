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Топливно-энергетический комплекс
"Днепроспецсталь" в 2016г сократила убыток на 42,9%
22:04 27.04.2017 |
ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) по итогам 2016 года сократило чистый убыток на 42,9% по сравнению с 2015 годом - до 403,651 млн грн.
Как сообщается в годовом отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в понедельник, отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) снизился на 45,5% - до 481,208 млн грн с 883,686 млн грн.
"Днепроспецсталь" в прошлом году сократила чистый доход на 7,9% по сравнению с предыдущим годом - до 6 млрд 319,107 млн грн.
Непогашенный убыток завода к концу прошлого года составил 2 млрд 250,006 млн грн.
Как сообщалось, завод в 2016 году снизил выплавку стали на 3% по сравнению с 2015 годом - до 237,033 тыс. тонн, проката - на 2,1%, до 151,428 тыс. тонн.
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
По данным предприятия на конец 2016 года, его акциями владели компании Wenox Holdings Ltd. - 47,1128%, Boundryco Ltd - 11,0131%, Gazaro Ltd - 16,5197% (все - Кипр).
Ранее сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International, бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе депутат Госдумы РФ Александр Бабаков.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", на середину марта 2008 года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали".
Уставный капитал ПАО составляет 49,720 млн грн.
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