ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) по итогам 2016 года сократило чистый убыток на 42,9% по сравнению с 2015 годом - до 403,651 млн грн.

Как сообщается в годовом отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в понедельник, отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) снизился на 45,5% - до 481,208 млн грн с 883,686 млн грн.

"Днепроспецсталь" в прошлом году сократила чистый доход на 7,9% по сравнению с предыдущим годом - до 6 млрд 319,107 млн грн.

Непогашенный убыток завода к концу прошлого года составил 2 млрд 250,006 млн грн.

Как сообщалось, завод в 2016 году снизил выплавку стали на 3% по сравнению с 2015 годом - до 237,033 тыс. тонн, проката - на 2,1%, до 151,428 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

По данным предприятия на конец 2016 года, его акциями владели компании Wenox Holdings Ltd. - 47,1128%, Boundryco Ltd - 11,0131%, Gazaro Ltd - 16,5197% (все - Кипр).

Ранее сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International, бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе депутат Госдумы РФ Александр Бабаков.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", на середину марта 2008 года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали".

Уставный капитал ПАО составляет 49,720 млн грн.