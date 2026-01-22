Фінансові новини
- 22.01.26
- 09:06
Страховий ринок 2.0, або що передбачає наступний рівень трансформації
12:49 21.01.2026 |
Перший етап перезавантаження українського страхового ринку успішно завершено: страховики оздоровлені та прозорі, працюють в межах оновленого секторального законодавства відповідно до вимог директив ЄС Solvency I до платоспроможності та Solvency II до побудови системи управління страховика. Більшість адаптували до нових правил свої бізнес-моделі та стратегії, виконують встановлені вимоги до платоспроможності, активно розбудовують сучасні системи корпоративного управління та внутрішнього контролю, здійснюють авторизацію страхових посередників. Це - лише фундамент для наступних не менш важливих кроків. Які це кроки?
Крок перший: імплементація чергової порції актів права ЄС.
Йдеться про директиву Solvency II про вимоги до платоспроможності страховиків, Insurance Distribution Directive щодо реалізації страхових продуктів та Motor Insurance Directive щодо страхування відповідальності автовласників. Ми вже працюємо над відповідними проєктами змін до законодавства, які плануємо передати до парламенту після обговорення з ринком вже цього року. Про що йдеться?
Для повної імплементації Директиви Solvency II необхідно запровадити:
Імплементація цієї директиви передбачає подальше вдосконалення процесу регулювання страховиків для підвищення їхньої стійкості та спроможності забезпечувати належний рівень сервісу. Якщо на практиці виконання оновлених вимог вимагатиме збільшення капіталу, страховики матимуть можливість як вливання живих грошей, так і використання широкого набору інструментів, таких як нерозподілений прибуток або субординований борг.
Insurance Distribution Directive (IDD) сфокусована в тому числі на захисті прав споживачів та передбачає:
Всі базові вимоги цієї директиви вже імплементовано, зокрема щодо авторизації та кваліфікації страхових посередників, а також розкриття інформації. На черзі - посилення нагляду за ринковою поведінкою для подальшої розбудови нової культури на ринку страхування щодо споживачів та конкурентів.
Принципи Motor Insurance Directive вже закладені в новому законі про «автоцивілку», діючому з січня 2025 року. Його ключові новації:
Зазначений закон також передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування до рівня ЄС. Саме цей пункт має бути реалізований на наступних етапах для повноцінної імплементації директиви.
Крок другий і постійний: закріплення успіху. Важливо не лише провести трансформацію, а й зберегти її здобутки. Тож Національний банк:
Виконуючи ці кроки, ми вирішуємо два ключових завдання. По-перше, зміцнюємо конкурентоздатність локальних страховиків, аби на момент вступу України до ЄС вони були адаптовані до конкуренції з європейськими компаніями. По-друге, поглиблюємо та осучаснюємо локальний ринок, оскільки відповідаючи правилам ЄС, він стане комфортним і зрозумілим «домашнім» ринком для великих європейських гравців та забезпечить належну якість послуг для вітчизняних споживачів - як громадян, так і бізнесу.
У підсумку лише прозорі, стійкі та ефективні страховики матимуть потенціал до зростання на відкритому європейському ринку. Однак цей потенціал суттєвий: з досвіду інших країн, після вступу до ЄС їхній страховий ринок зростав в рази.
Передусім від упровадження зазначених кроків виграють споживачі, адже вони отримають більш якісні послуги на зрозумілих умовах. І будуть впевнені, що страховик виконає свої зобов'язання.
Безумовно, виграє і страховий бізнес, адже більшість працюючих компаній готові грати за новими правилами та вже зрозуміли переваги здорової конкуренції.
Звісно, для уникнення шоків всі наші новації як завжди передбачатимуть адекватний перехідний період. І ми як завжди готові до конструктивної дискусії зі страховиками задля зважених кроків до спільної мети. На новому етапі трансформації ми маємо бути успішними, адже сьогодні учасники ринку - реальні та вмотивовані, а всі наші кроки спрямовані не на обмеження, а на розвиток.
