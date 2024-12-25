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АНАЛІТИКА

Китай зосередиться на стабілізації проблемного ринку житла у 2025 році

14:07 25.12.2024 |

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У 2025 році триватимуть зусилля щодо стабілізації та запобігання подальшому падінню ринку нерухомості Китаю.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Китай буде енергійно просувати реформу системи продажу комерційного житла і розширювати масштаби реконструкції міських селищ, не обмежуючись додаванням 1 мільйона одиниць.

Китай суворо контролюватиме пропозицію комерційного житла, одночасно збільшуючи пропозицію доступного житла, щоб допомогти розв'язати житлові проблеми великої кількості нових громадян, молоді та трудових мігрантів.

Політики активізували зусилля з пожвавлення ринку нерухомості, запровадивши нові заходи для стимулювання попиту на житло після того, як очолювана урядом кампанія зі стримування забудовників з високим рівнем боргового навантаження спровокувала кризу в 2021 році.

Починаючи з вересня, заходи, спрямовані на стимулювання купівлі житла, включають зниження іпотечних ставок та мінімальних перших внесків, а також податкові стимули для зниження вартості операцій з житлом.

Ринок нерухомості продемонстрував певну динаміку стабілізації, і в жовтні та листопаді кількість угод з житлом зростала в річному та місячному обчисленні два місяці поспіль.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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