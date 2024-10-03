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Ізраїль завдав ударів по західних районах Сирії - ЗМІ
11:00 03.10.2024 |
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Ізраїль атакував цілі на заході Сирії, повідомляють ізраїльські ЗМІ.
"Державні ЗМІ країни повідомляють, що Ізраїль завдав ударів по цілях у прибережних містах на заході Сирії", - йдеться в публікації The Times of Israel.
За інформацією арабських ЗМІ, сирійські засоби ППО понад 40 хвилин "активно протистояли ворожим цілям у Латакії, Джеблі й Тартусі". Кілька снарядів знищено поблизу Хмейміма, де розташована російська авіабаза. Понад 50 снарядів збито "за підтримки російських військових".
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