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Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск

16:46 30.09.2024 |

Новини IT

 

У 2022 році Ілон Маск придбав Twitter за шалені $44 млрд, розпочавши епопею з перетворення мережі на новий сервіс із «свободою слова» під назвою X.

Водночас не всі зусилля з перезапуску Twitter видались успішними: деякі нові функції працювали з помилками, а запуск нової передплати спричинив у соцмережі набіги фейків та тролів. Та й самі заяви мільярдера, які досить часто були доволі суперечливими, не прийшлись до вподоби багатьом рекламодавцям - торік з Twitter пішли Apple та Disney (Маск їх потім звинуватив у навмисному бойкоті й послав «до біса» - це у більш пристойному перекладі).

Відобразились усі ці події й на заробітках і зокрема вартості компанії - якщо зважати на початкову оцінку у $44 млрд, які Маск віддав під час придбання, то нині вона впала на катастрофічні 79%, зважаючи на останні дані Fidelity (через TechCrunch).

Fidelity Investments - це американська холдингова компанія, що надає фінансові послуги й допомагала Маску у придбанні Twitter (наразі свою частку в соцмережі вона оцінює приблизно у $4,19 млн).

Для контексту: початково Fidelity інвестувала у Twitter $19,66 млн (через Blue Chip Fund), а на початку серпня оцінювала свої акції в X приблизно у $5,5 млн. Нинішнє зниження на 78,7% означає, що компанія нині оцінює X приблизно в $9,4 мільярда.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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