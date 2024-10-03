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АНАЛІТИКА

Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб

12:46 03.10.2024 |

Політика

Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб

 

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано балістичними ракетами ATACMS.

"Її знищення суттєво знижує здатність армії рф виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що знищення "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.
За матеріалами: Цензор.нет
Ключові теги: Росія
 

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