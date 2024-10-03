ПАРЄ приголомшена доказами тортур у російському полоні

Міжнародна спільнота приділяє недостатньо уваги темі українських військовополонених та цивільних осіб, яких утримує Росія, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, наголошується в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що її було ухвалено у середу, 2 жовтня, в Страсбурзі. Численні "міжнародні механізми" надали докази, що до українських військових та цивільних полонених "систематично застосовуються тортури", йдеться далі в документі ПАРЄ під назвою "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи, які потрапили у полон внаслідок агресивної війни РФ проти України".

Депутати ПАРЄ вважають, що Рада Європи має зробити все можливе, аби ця тема залишалася на політичному порядку денному всіх держав-членів та партнерів. Оскільки тільки таким чином можна "з'ясувати місцезнаходження українців, зниклих безвісти у російському полоні, сприяти їх негайному звільненню та гарантувати притягнення Росії до відповідальності", говориться у резолюції.

Росія приховує дані про полонених українців

Станом на 18 вересня 2024 року зниклими без вісти або полоненими вважаються 65 956 військовослужбовців і цивільних осіб, серед яких - 50 916 зареєстровані як зниклі безвісти на основі перевірених даних, говориться у документі ПАРЄ. Проте наголошується, що "насправді жертв набагато більше". "Хоча 3672 особи були повернуті з російського полону в період з 24 лютого 2022 року по 17 вересня 2024 року, включаючи 168 українських цивільних осіб, Асамблея із занепокоєнням відзначає, що серед звільнених третина осіб вважалася зниклими безвісти, оскільки РФ, всупереч своїм міжнародним зобов'язанням, вчасно не надала інформацію про місцезнаходження цих людей", - наголошує Асамблея.

При цьому родичі військовополонених та цивільних заручників, "не мають жодної можливості отримати інформацію про їхню долю", за винятком випадків, коли про них "повідомили Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) або коли щодо них було відкрито кримінальне провадження в Росії чи на тимчасово окупованих територіях України".

"Асамблея приголомшена доказами тортур"

У резолюції наводяться дані Офісу генерального прокурора України, згідно з якими на території РФ виявлено "49 постійних пунктів для утримання українських військовополонених та 16 - на тимчасово окупованих територіях України, а також 6 місць утримання мирних українських громадян". Асамблея "приголомшена" наданими доказами тортур, якими піддають українців у цих місцях ув'язнення. "Окрім недостатнього та неякісного харчування та відсутності належної медичної допомоги, фіксуються випадки систематичного побиття, застосування електрошоку та зґвалтувань. Також повідомлялося про антисанітарні умови утримання, перенаселеність, приниження, надмірно суворий режим, словесні образи", - говориться у резолюції.