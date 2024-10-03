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До ультраправої групи Орбана в Європарламенті приєдналися польські депутати
11:43 03.10.2024 |
Ультраправі депутати Європарламенту від польської "Конфедерації" Анна Брилка і Томаш Бучек оголосили, що приєдналися до нещодавно сформованої угорським прем'єром Віктором Орбаном ультраправої групи "Патріоти за Європу".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.
Після червневих виборів до Європарламенту і обрання шести депутатів "Конфедерації" партія розкололася на дві частини.
Троє з новообраних євродепутатів, Єва Зайончковська-Гернік, Станіслав Тишка і Марчин Сипневський, приєдналися до нової групи "Європа суверенних націй", тоді як троє інших залишилися незалежними.
Тепер Брилка оголосила, що вона і Бучек приєдналися до "Патріотів за Європу" після "довгих переговорів".
"Після кількох тижнів роботи в Європарламенті ми з Томашем Бучеком приєдналися до групи "Патріоти за Європу", де будемо співпрацювати з "Національним об'єднанням" Марін Ле Пен, партією VOX Сантьяго Абаскаля та "Фідес" Віктора Орбана", - написала вона в соціальній мережі X (Twitter).
Хоча переговори тривали довго, "метою було приєднатися до найбільшої правої групи в цій каденції Європарламенту", сказала вона.
Брилка додала, що разом з Бучеком "гідно представлятиме польські національні інтереси в групі "Патріоти за Європу".
Вона вважає, що приєднання до групи допоможе депутатам Європарламенту від "Конфедерації" ефективніше просувати свої вимоги.
В Європейському парламенті рідко трапляються випадки, коли партія розколюється, а депутати приєднуються до різних груп, як це сталося у випадку з депутатами "Конфедерації".
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