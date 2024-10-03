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У Туреччині випробували лоцманський катер, збудований для України – відео
13:25 03.10.2024 |
У Туреччині відбулися перші ходові випробування нового лоцманського катера, побудованого на замовлення ДП "Адміністрація морських портів України". Про це повідомила пресслужба АМПУ.
Катер побудований турецькою корабельнею Ізмір за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проєкту "Економічна підтримка України".
"Це перший із двох катерів, збудованих на турецькій верфі. Ходові випробування другого катера заплановані на наступний місяць", - повідомили в АМПУ.
Проєкт USAID "Економічна підтримка України" передбачає закупівлю трьох нових лоцботів для ДП "АМПУ". 2 травня українське держпідприємство отримало перший лоцбот, побудований українською компанією "УМС Марін".
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