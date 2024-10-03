Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція запропонувала посилити контроль над фінансовою допомогою Україні, - Politico

 

Франція виступила з ініціативою обмежити повноваження Європейської комісії в розподілі коштів для України, запропонувавши посилити контроль з боку національних столиць і Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На минулій зустрічі дипломатів ЄС Франція підтримала ідею про запровадження більш суворих заходів контролю над розподілом кредиту в розмірі 35 мільярдів євро, який Брюссель планує надати Україні найближчими тижнями.

Передбачається, що це рішення дасть змогу зробити процес фінансової допомоги прозорішим і керованішим на рівні окремих держав-членів ЄС.

Кредит на 35 млрд євро

У червні лідери країн G7 погодилися надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який планується погашати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше Financial Times повідомило, що ЄС готується до виділення нового пакета фінансування до кінця року, незалежно від участі США. Такі заходи вживають в умовах побоювань Брюсселя, що Угорщина може перешкодити наданню гарантій, необхідних для участі США в програмі заморожування активів.

За даними видання, остаточна сума може становити від 20 до 40 мільярдів євро і її визначить Європейська комісія після консультацій із державами-членами.

Пізніше Financial Times повідомило, що ЄС планує надати Україні кредит на 35 мільярдів євро. Ці кошти буде отримано з майбутніх доходів від заморожених активів за Центральний банк Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2755
  0,0279
 0,07
EUR
 1
 45,7147
  0,0041
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9626  0,04 0,09 41,5493  0,03 0,07
EUR 45,4259  0,08 0,18 46,1115  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,02 0,04 41,2500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес