Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм

Цінові котирування акцій європейських автомобільних компаній 30 вересня впали майже на 4%. Це сталося після того, як Stellantis, Volkswagen і Aston Martin попередили про можливе зниження прибутків через спад попиту та все більшу конкуренцію з боку китайських виробників. Про це повідомляє Reuters.

Зниження ринкової вартості індексу STOXX Auto & Parts склало майже $10 млрд. Найбільше постраждали акції Stellantis, які втратили 14% після перегляду прогнозів та повідомлення про те, що компанія зазнає більших збитків, ніж очікувалося.

Stellantis, п'ятий за ринковою вартістю автовиробник у Європі, володіє такими брендами, як Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen та Peugeot. Компанія пояснює зниження прибутковості посиленням конкуренції на ринку електромобілів, зростанням витрат на модернізацію бізнесу в США та погіршенням тенденцій у галузі.

Аналітики прогнозують падіння прибутків у секторі майже на 14% у 2024 році. Це є різким контрастом із періодом після пандемії, коли перебої в ланцюгах постачань дозволяли автовиробникам підіймати ціни.