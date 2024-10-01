Фінансові новини
- |
- 01.10.24
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
11:46 01.10.2024 |
Цінові котирування акцій європейських автомобільних компаній 30 вересня впали майже на 4%. Це сталося після того, як Stellantis, Volkswagen і Aston Martin попередили про можливе зниження прибутків через спад попиту та все більшу конкуренцію з боку китайських виробників. Про це повідомляє Reuters.
Зниження ринкової вартості індексу STOXX Auto & Parts склало майже $10 млрд. Найбільше постраждали акції Stellantis, які втратили 14% після перегляду прогнозів та повідомлення про те, що компанія зазнає більших збитків, ніж очікувалося.
Stellantis, п'ятий за ринковою вартістю автовиробник у Європі, володіє такими брендами, як Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen та Peugeot. Компанія пояснює зниження прибутковості посиленням конкуренції на ринку електромобілів, зростанням витрат на модернізацію бізнесу в США та погіршенням тенденцій у галузі.
Аналітики прогнозують падіння прибутків у секторі майже на 14% у 2024 році. Це є різким контрастом із періодом після пандемії, коли перебої в ланцюгах постачань дозволяли автовиробникам підіймати ціни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель
ТОП-НОВИНИ
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
|Мінфін готує масштабну перевірку ефективності податкових пільг. Це вимога МВФ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Новий генсек НАТО обіцяє наблизити вступ України в Альянс
|Пентагон уклав контракт із Boeing на виробництво бомб для України
|Сі Цзіньпін оголосив Тайвань «недоторканною територією Китаю»
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
|Нідерланди закуплять чотири підводні човни у французької компанії
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
Бізнес
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс