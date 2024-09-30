Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі

Китайські автовиробники продали найменше електромобілів в Європі за останні 18 місяців, а кількість реєстрацій у серпні впала на 48% порівняно з минулим роком. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані дослідницької компанії Dataforce.

Частка китайських брендів на європейському ринку скорочується другий місяць поспіль.

Британська марка MG, яка зараз є частиною китайської SAIC Motor, втратила першість в Європі на користь китайського конкурента BYD, згідно з даними Jato Dynamics, яка також відстежує автомобільний ринок.

Невизначеність, пов'язана з тимчасовими тарифами Європейського Союзу на імпорт електромобілів з Китаю, може частково пояснити падіння акцій MG на 65% у серпні. Її материнська компанія SAIC у липні була обкладена додатковим митом ЄС у розмірі 38% на електромобілі.

Китайський BYD, який є відносним новачком на європейському ринку, і далі робив успіхи в серпні, збільшивши кількість реєстрацій на 19% в річному обчисленні.

Ширше падіння попиту на електромобілі по всій Європі додало невизначеності автовиробникам. За перші вісім місяців року кількість реєстрацій впала на 5,5% в усьому регіоні після того, як такі великі ринки, як Німеччина, скасували стимули для покупців.

Водночас тенденції продажів електромобілів, імпортованих з Китаю, були нерівномірними після введення тарифів. Наприклад, у Великій Британії та Норвегії - країнах, які не пішли за прикладом ЄС, - кількість реєстрацій електромобілів у серпні зросла.

За даними Jato, серед західних брендів BMW, Mercedes-Benz Group та Renault зафіксували зниження реєстрацій у серпні на 50% і більше по всьому регіону.

Водночас популярний Volvo EX30 допоміг збільшити продажі материнської компанії шведської марки Zhejiang Geely Holding Group більш ніж удвічі. Tesla, яка імпортує деякі автомобілі до Європи з Китаю, зафіксувала зростання на 7%.