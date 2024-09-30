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АНАЛІТИКА

Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей

12:18 30.09.2024 |

Новини IT

Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей

 

На нещодавній RazerCon 2024 компанія Razer презентувала свою нову охолоджувальну панель для ноутбуків.

Цей аксесуар, Razer Laptop Cooling Pad, не лише покращує охолодження, а й дозволяє підключати додаткові пристрої завдяки трьом USB-портам. Згідно з заявами виробника, нова панель знижує температуру процесора і графічної карти на 18%.


Основним елементом охолодження є потужний 140-мм вентилятор, який досягає швидкості до 25500 об/хв. Користувачі можуть налаштовувати швидкість обертання вентилятора та RGB-підсвічування через програму Razer Synapse, вибираючи з режимів Quiet, Balanced або High. Для адаптації до різних розмірів ноутбуків передбачені кронштейни та змінні рамки.

Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей

 

Живлення панелі здійснюється через роз'єм на задній частині, а три USB-порти типу A 2.0 дозволяють підключати бездротові адаптери і інші периферійні пристрої.

Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей

 

Охолоджувальна панель Razer Laptop Cooling Pad надійде у продаж у четвертому кварталі 2024 року за ціною 149,99 долара США. Доступність можна буде перевірити на сайті Razer та у роздрібних магазинах.
За матеріалами: gagadget.com
 

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