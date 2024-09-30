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Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
12:42 30.09.2024 |
Китайський автовиробник Chery Auto відклав на рік мету перенести виробництво електромобілів до Європи після того, як ЄС запровадив тимчасові мита на імпорт електромобілів з Китаю. Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.
За інформацією джерел видання, Chery тепер планує запуск свого флагмана Omoda 5 EV в Іспанії у жовтні 2025 року.
Новий план викликав суперечності з працівниками профспілки, яким було обіцяно понад 600 робочих місць з повною зайнятістю на колишньому заводі Nissan Motor в Барселоні (Іспанія), починаючи з 1 жовтня цього року.
Керівники заводу, спільного підприємства Chery і Ebro, повідомили профспілці, що вони можуть наймати працівників лише на неповний робочий день, оскільки роботи поменшало.
Тимчасові мита ЄС у розмірі до 38% на імпортовані китайські електромобілі набули чинності у липні, але досі залишаються предметом переговорів між Брюсселем і Пекіном. Нові тарифи, які додаються до наявного 10-відсоткового імпортного збору, мають бути остаточно затверджені до початку листопада, якщо їх погодить кваліфікована більшість країн-членів.
Хоча Chery, BYD та інші китайські виробники відкривають заводи в Європі, щоб уникнути мит, у ЄС попередили, що вони повинні будуть дотримуватися мінімального рівня місцевого створення доданої вартості.
Іспанія розраховує, що Chery відновить понад 1 000 робочих місць на колишньому заводі Nissan Motor. Прем'єр-міністр Педро Санчес не погодився з новими тарифами ЄС під час поїздки до Китаю.
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