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АНАЛІТИКА

Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції

17:29 30.09.2024 |

Новини IT

 

Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Epic Games звинуватила Google, що входить до групи Alphabet, і Samsung, найбільшого у світі виробника телефонів на базі Android, у змові з метою захисту магазину Google Play від конкуренції.

Epic заявила, що подасть позов до федерального суду США в Каліфорнії, стверджуючи, що функція мобільного захисту Samsung під назвою Auto Blocker, була призначена для того, щоб утримати користувачів від завантаження додатків з інших джерел, окрім магазину Play або магазину Samsung Galaxy, які корейська компанія вирішила відсунути на другий план.

Samsung і Google порушують антимонопольне законодавство США, зменшуючи споживчий вибір і перешкоджаючи конкуренції, яка могла б зробити додатки дешевшими, заявила американська компанія Epic Games.

Epic заявила, що також порушить питання конкуренції перед регуляторами в Європейському Союзі, які вже давно вивчають бізнес-практики Google.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Samsung, Google
 

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