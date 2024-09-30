Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції

Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Epic Games звинуватила Google, що входить до групи Alphabet, і Samsung, найбільшого у світі виробника телефонів на базі Android, у змові з метою захисту магазину Google Play від конкуренції.

Epic заявила, що подасть позов до федерального суду США в Каліфорнії, стверджуючи, що функція мобільного захисту Samsung під назвою Auto Blocker, була призначена для того, щоб утримати користувачів від завантаження додатків з інших джерел, окрім магазину Play або магазину Samsung Galaxy, які корейська компанія вирішила відсунути на другий план.

Samsung і Google порушують антимонопольне законодавство США, зменшуючи споживчий вибір і перешкоджаючи конкуренції, яка могла б зробити додатки дешевшими, заявила американська компанія Epic Games.

Epic заявила, що також порушить питання конкуренції перед регуляторами в Європейському Союзі, які вже давно вивчають бізнес-практики Google.