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Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції
17:29 30.09.2024 |
Компанія Epic Games звинувачує Samsung і Google у захисті магазину Google Play від конкуренції.
Про це повідомляє Reuters.
Epic Games звинуватила Google, що входить до групи Alphabet, і Samsung, найбільшого у світі виробника телефонів на базі Android, у змові з метою захисту магазину Google Play від конкуренції.
Epic заявила, що подасть позов до федерального суду США в Каліфорнії, стверджуючи, що функція мобільного захисту Samsung під назвою Auto Blocker, була призначена для того, щоб утримати користувачів від завантаження додатків з інших джерел, окрім магазину Play або магазину Samsung Galaxy, які корейська компанія вирішила відсунути на другий план.
Samsung і Google порушують антимонопольне законодавство США, зменшуючи споживчий вибір і перешкоджаючи конкуренції, яка могла б зробити додатки дешевшими, заявила американська компанія Epic Games.
Epic заявила, що також порушить питання конкуренції перед регуляторами в Європейському Союзі, які вже давно вивчають бізнес-практики Google.
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