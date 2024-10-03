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Україна дозволить полякам шукати жертв Волинської трагедії
23:29 02.10.2024 |
Український інститут національної пам'яті (УІНП) повідомив у середу, 2 жовтня, що має намір включити проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії на території Рівненської області до плану заходів на 2025 рік.
Це рішення Інститут вирішив ухвалити після того, як почав отримувати звернення від громадян Польщі щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків членів їхніх родин.
"У разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку ми будемо старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію", - зазначили в Інституті.
У міністерстві закордонних справ Польщі привітали це рішення, повідомляє PAP. "Це гарна новина і крок у правильному напрямку", - заявив речник МЗС Павел Вронський.
Про повноцінне відновлення співпраці наразі не йдеться
В УІНП зауважили, що "залишаються відкритими" до взаємодії з польськими інституціями в сфері пошуку, збереження і догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, однак офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань у цій царині вже тривалий час не діють.
"УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі та у порядку виключення безпосередньо взяти на себе роль координатора у проведенні пошукових робіт на запит польських громадян із запрошенням польської сторони в ролі спостерігача", - зазначили в установі.
Інститут планує навесні 2025 року, до початку сезону пошукових та ексгумаційних робіт, додатково підготувати й оприлюднити роз'яснення про алгоритм звернення щодо проведення таких робіт українською і польською мовами.
Також він запропонував Кабінету міністрів і Верховній Раді передбачити в державному бюджеті на 2025 рік програму "Збереження місць пам'яті", метою якої буде проведення досліджень та робіт, зокрема і на місцях пам'яті польського народу.
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