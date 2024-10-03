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Швейцарія за чотири роки виділить 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти відновлення України
12:29 03.10.2024 |
Швейцарія протягом чотирьох років виділить 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти відновлення України із залученням швейцарського приватного сектору, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Швейцарія виділить фінансування та залучить приватний сектор до проєктів відновлення України. Про це під час зустрічі домовились віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний та Повноважний Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн", - ідеться в повідомленні пресслужби у фейсбуці у четвер.
"(...) важливим фокусом нашої співпраці залишаються проєкти "Раннього відновлення", в рамках якого уряд Швейцарії планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки", - сказав посол Швейцарії, слова якого наводить пресслужба.
За його словами, з них 1 млрд швейцарських франків буде спрямовано, як і раніше, на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу.
"Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору. Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі", - зазначив Бауманн.
Допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.
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