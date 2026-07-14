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АНАЛІТИКА

Україна отримає французькі ліцензії на виробництво ракет для ППО та SCALP — Макрон

Франція та Україна погодили дорожню карту передачі озброєння. Відповідну заяву зробив у понеділок, 13 липня, президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленськиму Парижі.

За словами Макрона, у 2028-2029 роках Україна отримає 16 сучасних французьких винищувачів Rafale.


Україна матиме ліцензію на виробництво найсучаснішого французького озброєння

Крім того, Макрон заявив про надання Україні дозволу на ліцензійне виробництво найсучаснішого французького озброєння.

Йдеться про ракети-перехоплювачі Aster-30 до систем протиповітряної оборони (ППО) SAMP/Т, крилаті ракети повітряного базування типу SCALP (британська назва Storm Shadow. - Ред.), які вже добре зарекомендували себе під час застосування по об'єктах російських військ.

Крім того, українські підприємства зможуть виробляти за ліцензією французькі надточні керовані авіаційні бомби (КАБ) типу AASM Hammer, пише Reuters.

Щоб зміцнити ППО, Україна також отримає "першу партію батарей" зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP/T нового покоління, які доповнять системи, що мають бути поставлені разом із ракетами найближчими тижнями", - цитує Макрона AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

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