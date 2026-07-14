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Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон
09:57 14.07.2026 |
Про це він сказав під час спільної із лідерами України, Британії та Німеччини, пресконференції у понеділок, 13 липня, пише "Європейська правда".
Макрон заявив, що Україна планує придбати 16 французьких винищувачів Rafale із відповідним озброєнням до нихю
"Перші з них мають піднятися в небо над Україною вже у 2028-2029 роках, а навчальні польоти розпочнуться в найближчі місяці", - акцентував французький президент.
Також він заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.
Цього ж дня десять держав Європи, включаючи Україну за результатами установчого засіданні у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.
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