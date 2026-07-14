Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон

Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — МакронПрезидент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна планує придбати французькі винищувачі Rafale, а також розповів, коли перші з них мають з'явитися в українському небі.

Про це він сказав під час спільної із лідерами України, Британії та Німеччини, пресконференції у понеділок, 13 липня, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що Україна планує придбати 16 французьких винищувачів Rafale із відповідним озброєнням до нихю

"Перші з них мають піднятися в небо над Україною вже у 2028-2029 роках, а навчальні польоти розпочнуться в найближчі місяці", - акцентував французький президент.

Також він заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.

Цього ж дня десять держав Європи, включаючи Україну за результатами установчого засіданні у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,6746
  0,1796
 0,40
EUR
 1
 51,0541
  0,1941
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5139  0,24 0,53 44,9843  0,26 0,57
EUR 50,8214  0,21 0,41 51,4575  0,24 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8600  0,06 0,13 44,8900  0,06 0,13
EUR 51,1404  0,02 0,03 51,1611  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес