Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна планує придбати французькі винищувачі Rafale, а також розповів, коли перші з них мають з'явитися в українському небі.

Про це він сказав під час спільної із лідерами України, Британії та Німеччини, пресконференції у понеділок, 13 липня, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що Україна планує придбати 16 французьких винищувачів Rafale із відповідним озброєнням до нихю

"Перші з них мають піднятися в небо над Україною вже у 2028-2029 роках, а навчальні польоти розпочнуться в найближчі місяці", - акцентував французький президент.

Також він заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.

Цього ж дня десять держав Європи, включаючи Україну за результатами установчого засіданні у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.