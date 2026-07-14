Хто приєднався до антибалістичної коаліції: подробиці від «ЄвроПравди»

Засновниками "антибалістичної коаліції", перша зустріч якої відбувається 13 липня у Парижі, стали десять держав: Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Данія.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповів на умовах анонімності обізнаний з перебігом зустрічі посадовець з офісу президента Франції Емманюеля Макрона.

За даними "ЄвроПравди" усі десять держав увійшли до складу "антибалістичної коаліції" у статусі співзасновників.

Одним з завдань коаліції стане інтеграція європейської оборонно-промислової та технологічної бази, яка стосується виготовлення антибалістичних систем та ракет для них, з українською - для подальшого створення відповідного нового європейського продукту.

У першому засіданні "антибалістичної коаліції" у понеділок, 13 липня у Парижі взяли участь керівники держав та урядів семи з десяти засновників: Україна - Володимир Зеленський, Франція - Емманюель Макрон, Данія - Метте Фредеріксен, Іспанія - Педро Санчес, Швеція - Ульф Крістерссон, Норвегія - Йонас Гар Стьоре та Нідерланди - Роб Єттен.

Також у засіданні взяли участь троє очільників євроінституцій: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Також у зустрічі взяли участь представники наступних виробників оборонпрому: Fire Point - Ірина Терех, генеральна директорка та технічна директорка, Destinus - Олександр Данилюк, президент та голова правління, Diehl Defence - Уве Сланський, представник компанії, Eurosam - Анн Діас де Туеста, керуюча директорка, Hensoldt - Олівер Дьорре, генеральний директор, Kongsberg Defence & Aerospace - К'єтіль Рейтен Мира, президент, Leonardo - Коррадо Фалько, представник компанії, MBDA - Ерік Берранже, генеральний директор, Safran - Александр Зіглер, віцепрезидент та голова оборонного підрозділу, Saab - Мікаель Йоханссон, генеральний директор, SENER - Хосе Хуліан Ечеваррія, генеральний директор, Thalès - Ерве Дамманн, віцепрезидент, Weibel - Торбен Дір, віцепрезидент із продажів та вимірювальних приладів.