Україна і дев'ять держав започаткували міжнародну антибалістичну коаліцію

Україна та дев'ять країн НАТО оголосили в понеділок, 13 липня, створення Інтегрованої антибалістичної коаліції, що потрібна для захисту Європи від балістичних загроз.

Відповідних домовленостей досягнули в Парижі під час переговорів за участю президента України Володимира Зеленського,.

Як ідеться у тексті спільної декларації , крім України, до антибалістичної коаліції увійшли Великобританія, Німеччина, Франція, Данія, Швеція, Нідерланди, Італія, Норвегія, Іспанія.

Об'єднання ОПК для побудування спільного європейського протиракетного потенціалу

Ті, хто приєдналися до створення цієї коаліції, визнають "унікальний досвід" України в протистоянні російським балістичним загрозам, а саму цю коаліцію називають "виключно оборонною".

"Ми вважаємо, що захист Європи вимагає глобального рішення інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та подолання майбутніх ракетних загроз - розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці. Вона доповнить наявні системи протиракетної оборони, включно з власними європейськими рішеннями, які вже придбані або будуть придбані країнами-учасницями", - зазначається у декларації.

"Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, наші дослідження та оперативний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протиракетний потенціал для Європи", - йдеться в тексті документа.

Зеленський: Україна готова забезпечити свою частину - антибалістичну ракету

Зеленський на першому засіданні "антибалістичної коаліції" в Парижі зазначив, що Україна готова забезпечити свою частину - антибалістичну ракету.

"Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та інші критично важливі компоненти. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що FREYJA - це наш спільний проєкт", - написав він у соціальних мережах висловив сподівання побачити цю систему в роботі протягом наступних 12 місяців.