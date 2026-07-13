Президент анонсував кадрові перестановки в Кабміні, зокрема зміну прем'єра

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 липня, заявив про майбутнє оновлення Кабінету Міністрів України та повідомив, що запропонував прем'єр-міністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок у відносинах із ключовим партнером.

Нова політична стратегія України

У своєму дописі у соцмережах він наголосив, що кадрові зміни мають забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії України. Зеленський пояснив, що, за цією стратегією, за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом. Серед ключових напрямків президент назвав співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, зокрема домовленості щодо ліцензій на виробництво "петріотів" та іншу двосторонню безпекову співпрацю.

Також серед пріоритетів він назвав європейський антибалістичний проєкт, рух України до членства в Європейському Союзі, поглиблення економічних, політичних і культурних зв'язків із ЄС, а також розвиток відносин із державами-сусідами, зокрема Польщею та Угорщиною.

Окремими напрямками Зеленський назвав співпрацю з країнами Близького Сходу та Затоки, Китаєм і ключовими міжнародними організаціями, які впливають на глобальні рішення та можуть сприяти завершенню війни Росії проти України.

Внутрішні завдання України

Президент також заявив про необхідність посилення роботи у прифронтових і прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів. "Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів", - зазначив він.

Окремим важливим напрямком Зеленський назвав підготовку до зими, готовність до можливих загроз, трансформацію державних компаній і домовленості з міжнародними партнерами щодо відновлення України. "Відповідно, в Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів", - зауважив Зеленський.

Він подякував Свириденко "за чітку, стабільну і ефективну роботу" на посаді прем'єрки, й повідомив, що "запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером".