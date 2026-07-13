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ЗМІ повідомили про відставку посла України в США
08:14 13.07.2026 |
Посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.
Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".
За даними ЗМІ, Стефанішина залишає посаду посла у Вашингтоні за власним бажанням.
Як зазначив співрозмовник агентства, вона попросила про завершення служби з особистих обставин ще минулого тижня.
"Президент задоволений роботою Стефанішиної", - наголосило джерело.
Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України у США 27 серпня 2025 року.
Перед тим Стефанішина місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що новим послом у США може стати Юлія Свириденко після відставки з посади прем'єра.
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