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Українцям Молдови відкриють доступ до спрощеного громадянства України
16:34 26.06.2026 |
З ініціативи МЗС уряд розширив можливості для набуття українського громадянства у спрощеному порядку та додав до переліку держав Республіку Молдова.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у Facebook.
Він назвав ухвалене рішення стратегічно важливим.
За словами міністра, це черговий крок у реалізації нової редакції Закону "Про громадянство України". Раніше нова процедура набуття громадянства України без відмови від наявного стала доступною для етнічних українців із країн ЄС, Великої Британії, Канади, США, Норвегії, Швейцарії та Ісландії.
"Тепер цей правовий механізм відкрито й для наших сусідів - громадян Республіки Молдова", - написав Сибіга.
"Для нас включення Молдови до списку - це не просто формальне розширення географії. Це логічний крок у відносинах з країною, з якою ми ділимо і спільний кордон, і спільний шлях до Європейського Союзу. Країною, яка з перших днів повномасштабного вторгнення надає допомогу нашим громадянам і підтримує Україну", - пояснив він.
Міністр зазначив, що у Молдові живе велика та активна українська громада.
"Крім того, рішення України є логічною, продуманою та своєчасною відповіддю на спроби держави-агресора дестабілізувати дружню Молдову через маніпуляції з питанням громадянства для мешканців Придністровського регіону сусідньої держави", - додав він.
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