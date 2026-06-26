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Понад €10 млрд інвестицій: на URC2026 уклали 160 угод щодо відбудови України
10:54 26.06.2026 |
На Конференції з відновлення України URC2026 у Гданську підписані €160 угод на суму понад 10 мільярдів та нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро - результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", - зазначає вона.
За словами Прем'єр-міністерки, серед ключових результатів:
"Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє", - наголошує Юлія Свириденко.
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