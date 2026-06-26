Понад €10 млрд інвестицій: на URC2026 уклали 160 угод щодо відбудови України

На Конференції з відновлення України URC2026 у Гданську підписані €160 угод на суму понад 10 мільярдів та нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.





"160 підписаних цього року угод на суму понад 10 млрд євро - результат щоденної роботи Президента Володимира Зеленського та всієї української команди", - зазначає вона.





За словами Прем'єр-міністерки, серед ключових результатів:





3,2 млрд євро - перший транш нового фінансового інструменту ЄС;

3,4 млрд доларів - угода зі Світовим банком;

запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;

створення Ukraine Transport Support Fund;

140 млн євро на житлові програми;

угода з ЄІБ щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів;

нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

"Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє", - наголошує Юлія Свириденко.