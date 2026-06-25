НБУ і Укрпошта у відкритому конфлікті: що стоїть за вимогою відставки Смілянського

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський (очолює компанію з липня 2016 року) опинився під загрозою звільнення. Національний банк України визнав його професійно непридатним і висунув вимогу до уряду впродовж п'яти днів відсторонити його від посади. Але Смілянський зробив хід у відповідь. Він вважає, що ідеться про особисту помсту проти нього з боку голови НБУ Андрія Пишного.

Керівник "Укрпошти" заявив, що готує позови до суду, аби спростувати звинувачення, і обіцяє залучити для цього міжнародні адвокатські компанії.

Ім'я Ігоря Смілянського часто з'являлося у медіа через різні скандали. Однак останній конфлікт з НБУ напевне стане найбільш гучним і тривалим.

10 млрд гривень та інші претензії НБУ

Національний банк мав претензії до фінансової діяльності "Укрпошти" кілька років поспіль і зрештою цього тижня оголосив про доцільність звільнення Ігоря Смілянського з посади. Рішення було ухвалене, як кажуть в НБУ, через порушення у сфері фінансового моніторингу та платіжних послуг у 2023-2026 роках.

Там нагадують, що "Укрпошта" окрім надання логістичних послуг з посилками має й ліцензію центрального банку на надання фінансових платіжних послуг і "забезпечує доступ мільйонам громадян до основних платіжних сервісів". Національний банк є офіційним державним регулятором для всіх установ, які надають такі послуги, у тому числі й "Укрпошти".

Формально рішення про доцільність звільнення Смілянського ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків - колегіальний орган НБУ, що відповідає за контроль, ліцензування, застосування заходів впливу до банків та нагляд за платіжними системами.

"За підсумками співбесіди та аналізу матеріалів кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Смілянський не має достатніх знань законодавства, (...) у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків", - ідеться у заяві НБУ.

До цього Нацбанк неодноразово штрафував "Укрпошту" за фінансові порушення.

Найсерйознішим порушенням, про які заявляв Нацбанк, була інкасація "Укрпоштою" близько 10 мільярдів гривень готівкою без належної перевірки походження коштів. Виявилося, що номери інкасованих купюр йшли підряд, що могло вказувати на їхнє підозріле походження.

За даними центрального банку, фінансова неефективність призвела до збитків компанії: за перший квартал 2026 року вони зросли і становили 204,8 млн гривень.

Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю "LIGA Бізнес" порівнює діяльність "Укрпошти" з іншими компаніями і переконує, що не витримує конкуренції.

"Компанія в глибокій кризі корпоративного управління протягом тривалого часу. І ця криза позбавляє компанію, на жаль, дедалі більше перспектив розвитку. Ігор Смілянський - це наслідок цієї кризи в першу чергу", - запевняв керівник центрального банку.

Рішення НБУ є обов'язковим для виконання. Однак ситуація не зовсім однозначна.

Звільняти генерального директора "Укрпошти" і призначати нового керівника має її наглядова рада. Але вона не сформована. Тому це має зробити міністерство розвитку громад та територій України, бо саме йому кабінет міністрів делегував право управляти корпоративними правами "Укрпошти", у якій держава володіє 100% акцій.

Водночас надання послуг поштового зв'язку, які надає "Укрпошта", регулює і контролює інша структура - Національна комісія з державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

"НБУ скористався правовим казусом. В нього дійсно є правові підстави просити уряд звільнити керівника "Укрпошти", оскільки та мала ліцензію НБУ на фінансові і платіжні послуги. Але де-факто ми стали свідками, коли один з регуляторів фінансового ринку в Україні намагається звільнити керівника по суті логістичної компанії, що само по собі не логічно", - каже ВВС Україна економіст, ексчлен ради НБУ Віталій Шапран.

Відповідь Смілянського

Водночас Ігор Смілянський переконує, що хоча рішення про його відсторонення ухвалювалося колегіально, за ним стоїть особисто голова НБУ Андрій Пишний, з яким у нього давно напружені стосунки.

"Думаю, всі розуміють, що я порушив головне правило банківського сектору України 2023-2026 років: ти маєш любити та підносити до небес голову НБУ А.Г. Пишного", - пише він у телеграм і називає рішення про доцільність його звільнення "повною хе..ю".

Ігор Смілянський не вперше вдається до ненормованої лексики та образ.

Нещодавно, коментуючи в інтерв'ю невдоволення його високою заробітною платою, Смілянський емоційно назвав своїх критиків "козлами". А під час інтернет-дискусій дозволяв собі використовувати нецензурну лайку, називати коментаторів "потворами" та "повіями".

Зараз Смілянський обіцяє судові позови стосовно тих, хто вирішив його звільнити.

"Я для себе прийняв рішення "наздоганяти" і виконавців цього рішення, і його замовників - як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар'єру, в міжнародних судах за навмисне заподіяння шкоди репутації. І я вас запевняю: під час розслідувань виконавці на 100% назвуть прізвище того, хто дав це замовлення. І я зроблю все, щоб він повністю відповів за це рішення. Активів у нього достатньо", - заявив керівник "Укрпошти".

"Андрію Григоровичу (йдеться про Андрія Пишного. - Ред.), Ви ж знаєте, які можливості має адвокат із досвідом роботи в США? Тож зі своїми активами будьте обережні, поки що прошу нікуди їх не переміщувати", - наголошує Смілянський.

Віталій Шапран вважає, що звільнення Смілянського впродовж п'яти днів може не статися саме внаслідок його судових позовів.

"Наглядова рада "Укрпошти" та уряд можуть звернути увагу на проблему рішення НБУ по суті питання, а от правові підстави для цього якраз може створити голова "Укрпошти", подавши до суду. Як превентивний захід суд може відкласти виконання рішення НБУ на час розгляду справи. Це один з найбільш ймовірних сценаріїв розвитку подій", - припускає економіст в розмові з ВВС News Україна.

Джерела "Економічної правди" також кажуть, що рішення НБУ щодо Ігоря Смілянського планують обговорити на нараді за участю представників уряду та Офісу президента. Однак коли ця зустріч відбудеться і чи відбудеться взагалі, наразі не відомо.

"Я ніколи не програю. Я або перемагаю, або вчуся", - з таким написом цитати експрезидента ПАР Нельсона Мандели на футболці сфотографувався Ігор Смілянський у телеграм біля допису про намір судитися з НБУ.

Гостроти скандалу додає ще й те, що навколо імені голови НБУ Андрія Пишного неодноразово лунали підозри у незаконних діях. Зокрема, на так званих "плівках" Міндіча згадувалося ім'я голови НБУ в контексті фінансування оборонних проєктів однієї з компаній.

А журналісти-розслідувачі писали про виявлені надприбутки дружини головного банкіра, а також будівництво маєтку зоні Київської ГЕС.

Усі ці звинувачення Андрій Пишний відкидав. За жодним з них правоохоронні органи підозр йому не висували.

Камінь спотикання - ПоштаБанк?

Економічні оглядачі, а також сам Ігор Смілянський вважають, що головною причиною конфлікту керівників Нацбанку та "Укрпошти" є його бажання відкрити новий Поштовий банк.

"Кожного року, коли "Укрпошта" підходить впритул до створення поштового банку, НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити", - пише він у телеграмі.

Ігор Смілянський каже, що рішення про доцільність відсторонити його з посади з'явилося за кілька днів до набуття чинності закону про банки фінансової інклюзії. Водночас він заперечує інформацію НБУ про збитковість "Укрпошти".

"Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а "Укрпошта" має понад два мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом - звільнити Смілянського", - пише очільник "Укрпошти".

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який набув чинності ще у грудні 2025 року. Але 26 червня, тобто, через кілька днів, Нацбанк почне приймати заявки на отримання ліцензій для створення таких банків. Очевидно це має на увазі Ігор Смілянський.

Закон запроваджує в Україні новий тип фінансових установ, які працюватимуть на базі великих поштових та роздрібних мереж і надаватимуть обмежений перелік послуг. Як кажуть експерти, закон ухвалювали для того, аби такий банк могла створити саме "Укрпошта", яка має розгалужену мережу у маленьких містах і селах, де немає великих банків.

"Для "Укрпошти" це вимушений крок. Ідея цілком реальна та прагматична, але банківська спільнота проти, і її завжди підтримує НБУ", - пояснює ексчлен ради НБУ Віталій Шапран.

Експерт вважає, що саме це й є причиною протистояння "державних менеджерів на фінансовій кухні" - небажання НБУ та банківської спільноти пускати "Укрпошту" на ринок банківських послуг.

23 червня, у розпал скандалу, в НБУ заявили, що фінансовий напрям "Укрпошти" взагалі варто було віддати професійним банкірам, а пошта б займалася виключно посилками. Там вважають, що запуск Поштового банку самою "Укрпоштою", зважаючи на результати перевірки її фінансової діяльності, був би великим ризиком.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, якого цитує агентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, така компанія "на горизонті дев'яти місяців дійсно може отримати ліцензію з фінансової інклюзії".

Однак такий розвиток подій навряд чи задовольнятиме "Укрпошту", фінансовий стан якої зараз залежить передусім від тарифів на послуги.

Як пояснює економіст Віталій Шапран, хронічна збитковість "Укрпошти" пояснюється саме тим, що вона залежить від цих тарифів, "які по факту затверджує уряд".

"Якщо підняти вартість поштових послуг, то пошта стане прибутковою. Також "Укрпошта" вимушена підтримувати регіональну мережу відділень в маленьких населених пунктах, де їх функціонування не може бути прибутковим", - каже він.

"Якраз для подолання цієї системної проблеми "Укрпошта" й планувала вийти на ринок банківських послуг. Їй вкрай потрібно наповнювати власну мережу додатковими послугами", - наголошує Віталій Шапран.

Водночас заступник голови НБУ Дмитро Олійник заперечив твердження Ігоря Смілянського про те, що вимога усунути його з посади має якісь особистісні причини. За його словами, ухвалене рішення про відсторонення - це результат кількарічного нагляду, перевірок, співбесід, а також консультацій із профільним міністерством.