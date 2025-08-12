Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph

 

Президент України Володимир Зеленський визнав імовірним, що Київ погодиться лишити під контролем москви ті території, які вона вже окупувала. Водночас передання додаткових територій Україна відхиляє.

Про це пише Telegraph у матеріалі з посиланням на європейських дипломатів і західних чиновників.

За їхніми словами, Зеленський визнав, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися контролем над уже окупованими територіями, у розмові з європейськими лідерами. Але пропозицію президента США Дональда Трампа, згідно з якою Україна має віддати території, які рф ще не окупувала, Київ мусить відхилити.

Telegraph відзначає, що в такий спосіб український президент пом'якшує свою позицію перед прийдешньою зустріччю Трампа і російського лідера володимира путіна на Алясці.

Тим часом європейські союзники України підтримали її позицію щодо будь-яких територіальних обмінів і намагаються переконати американського президента, що це «червона лінія».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить другої спроби росії поділити територію України. Його слова пролунали на тлі публікацій Bloomberg та Wall Street Journal про те, що путін представив адміністрації Трампа план припинення вогню в обмін на територіальні поступки з боку Києва.

Після цього із заявою виступили лідери країн Європейського Союзу, які підтримали зусилля Трампа щодо завершення російсько-української війни, однак наголосили: шлях до миру в Україні не можна визначати без неї.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес