Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
09:05 12.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський визнав імовірним, що Київ погодиться лишити під контролем москви ті території, які вона вже окупувала. Водночас передання додаткових територій Україна відхиляє.
Про це пише Telegraph у матеріалі з посиланням на європейських дипломатів і західних чиновників.
За їхніми словами, Зеленський визнав, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися контролем над уже окупованими територіями, у розмові з європейськими лідерами. Але пропозицію президента США Дональда Трампа, згідно з якою Україна має віддати території, які рф ще не окупувала, Київ мусить відхилити.
Telegraph відзначає, що в такий спосіб український президент пом'якшує свою позицію перед прийдешньою зустріччю Трампа і російського лідера володимира путіна на Алясці.
Тим часом європейські союзники України підтримали її позицію щодо будь-яких територіальних обмінів і намагаються переконати американського президента, що це «червона лінія».
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить другої спроби росії поділити територію України. Його слова пролунали на тлі публікацій Bloomberg та Wall Street Journal про те, що путін представив адміністрації Трампа план припинення вогню в обмін на територіальні поступки з боку Києва.
Після цього із заявою виступили лідери країн Європейського Союзу, які підтримали зусилля Трампа щодо завершення російсько-української війни, однак наголосили: шлях до миру в Україні не можна визначати без неї.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
|Лідери Європи: Україні потрібні надійні гарантії безпеки
|Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Україна та європейці представили США свій план миру
|Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном
|Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав