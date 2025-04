Україна вводить антидемпінгові мита 23,3-42% на імпорт радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю

Україна запроваджує остаточні антидемпінгові мита 37,35% для виробників та експортерів радіаторів для опалення походженням з Турецької Республіки та від 23,30% до 42% - походженням з КНР в залежності від експортера.

Згідно із публікацією у п'ятницю в "Урядовому кур'єрі", таке рішення ухвалила напередодні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ).

Остаточне мито запроваджується строком на п'ять років та набере чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування в "Урядовому кур'єрі".

Заходи поширюються на імпорт сталевих, алюмінієвих та біметалевих радіаторів, що класифікуються за кодами ex 7322 19 00 00, ex 7616 99 10 00, ex 7616 99 90 00 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком рушникосушарок, внутрішньопідлогових водяних конвекторів та дизайнерських трубчастих радіаторів. Позначка "ex" поряд з класифікаційним кодом означає, що розслідування здійснюється щодо товарів, опис яких визначено у рішенні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери", над справою працювала її команда практики міжнародної торгівлі під керівництвом партнера Олени Омельченко.

Антидемпінгове розслідування було ініційоване у квітні 2024 року за скаргою ТОВ "Сан Тех Рай" та ТОВ "Ютерм Україна". За результатами розслідування Комісія підтвердила факт демпінгу, істотну шкоду національному виробнику та наявність причинно-наслідкового зв'язку між ними.

Попередні антидемпінгові мита було застосовано строком на чотири місяці: для виробників та експортерів з Туреччини - 41,86%, з Китаю - 42%.

За результатами проведених розрахунків Мінекономіки визначило нижчі рівні демпінгової маржі для п'ятьох китайських виробників: Yongkang Huandi Cookware Co., Ltd. - 23,30%, Zhejiang Wisdom Industry&Trade Co., Ltd. - 25,19%, Zhejiang Yongkang SaiXi Industry And Trade Co., Ltd, Zhejiang Youmay Industry and Trade Co., Ltd, ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD - 24,12%, тоді як для решти остаточне мито залишилося на рівні 42%.

Зазначається, що обсяги демпінгового імпорту протягом періоду дослідження знизились на 30,5% в абсолютних показниках, однак зросли відносно споживання товару на внутрішньому ринку України на 24,7% та відносно загальних обсягів виробництва товару в Україні на 180,8%. Частка демпінгового імпорту постійно зростала протягом періоду дослідження і була значною як у загальному імпорті товару в Україну, так і в споживанні на внутрішньому ринку України.

За період дослідження у порівнянні з базовим періодом відбулося погіршення низки основних фінансово-економічних показників діяльності національного товаровиробника, а саме: зменшення обсягів виробництва на 75,2%, виробничих потужностей - на 14,6%, рівня використання виробничих потужностей - на 71,0%, обсягів реалізації на внутрішньому ринку України - на 42,7%, зниження середньої ціни продажу сталевих радіаторів відносно їх собівартості на 25,1%, алюмінієвих та біметалевих - на 22,5%, зниження рентабельності реалізації на 140,8%, погіршення фінансового результату в доларовому еквіваленті на 130,8%, зменшення кількості працівників, зайнятих у виробництві товару, на 30,6%, зниження обсягів здійснених інвестицій у доларовому еквіваленті - на 79,6%.