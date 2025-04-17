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АНАЛІТИКА

У Болгарії пояснили зупинку продажу Україні реакторів: самим потрібні для дата-центрів

 

Продаж Україні реакторів з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС призупинено, тому що Болгарія сподівається побудувати великі дата-центри, для яких потрібна дешева атомна електроенергія. Про це заявив лідер найбільшої парламентської партії ГЄРБ Бойко Борисов, передає болгарське інформагентство BТА.

За словами політика, саме він запропонував віцепрем'єр-міністру і голові соцпартії Атанасу Зафірову зачекати з продажем реакторів Україні.

"Я сказав йому: зачекаймо, ми маємо можливість їх продати. Ми не продавали їх 10 років, ми можемо продати їх наступного місяця, ми можемо продати їх через п'ять місяців. Але доти хочу, щоб президент Трамп, Ілон Маск, Microsoft, Білл Гейтс були зацікавлені, якщо ми зможемо це зробити. Я не вірю, що є болгарин, який не хотів би, щоб найпотужніший штучний інтелект був тут", - сказав лідер партії ГЄРБ.

Болгарія купила два реактори ВВЕР-1000 у Росатому за результатами міжнародного тендера 2006 року на будівництво АЕС "Белене", але через три роки проєкт було зупинено і реактори стали непотрібні.

Борисов розповів, що "представники трьох найбільших світових фондів", які мають винятковий інтерес до будівництва величезних центрів обробки даних, зв'язалися з цього приводу з Болгарією і попросили почекати з рішенням продати Україні реактори, щоб "поговорити з президентом США Дональдом Трампом".

Будівництво дата-центрів, пояснив політик, - це нова мета для США та Великої Британії. Але для цього потрібні дві речі: постійний струм щонайменше 1000 мегаватів, який можуть виробляти ядерні реактори, газові чи теплові електростанції, і наявність "великої річки для охолодження". У Козлодуї, де розташована єдина у Болгарії АЕС, є і те, й інше, додав Борисов.

Він наголосив, що Болгарія за підтримки американських фондів і спільно з Westinghouse має побудувати такі центри обробки даних, що стане найкращим способом використання цих реакторів, і країна "не повинна віддавати 1 млрд левів", продаючи їх.

"Я хочу зробити щось із британцями, з американцями, це буде грандіозно. Якщо вийде, то вийде. Якщо ні, ми їх продамо", - сказав болгарський політик.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Болгарія
 

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