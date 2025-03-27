СБУ і «вантаж 200». Як зміг виїхати з України головний фігурант справи про корупцію в Києві

Бізнесмен, адвокат і колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, який перебуває в розшуку за підозрою в корупції, зміг виїхати з України за допомогою співробітників правоохоронних органів. Це виявили журналісти видання "Українська правда". Служба безпеки України у коментарі журналістам підтвердила факт виїзду і частину наведених в розслідуванні УП епізодів. Про правдивість наведених фактів заявили і в Національній поліції.

Деякі епізоди, наведені у розслідуванні, зокрема те, що підозрюваний міг виїхати з країни під прикриттям автомобіля для транспортування загиблих на фронті героїв, шокував українців. У соцмережах можна знайти сотні постів від лідерів думок та журналістів, які засуджують цей факт.

При цьому Комарницький раніше заперечував обвинувачення щодо корупції та закиди щодо незаконного виїзду.

Ще на початку лютого Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття фактів масштабної корупції в київській владі. В рамках операції "Чисте місто" детективи виявили, що організатори злочинної схеми впливали на виділення столичною міською радою землі, яку надалі використовували для незаконної забудови.

Учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

За даними слідства, впродовж 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно вивели землю у центрі міста вартістю 11,6 млн гривень, окрім того, вдалося запобігти заволодінню іншими ділянками вартістю понад 83 млн гривень.

Депутати та посадовці столичної влади отримували хабарі за ухвалення потрібних рішень, вказує НАБУ. Правоохоронці встановили 10 підозрюваних, серед яких і заступник голови Київської міської адміністрації Петро Оленич.

Організатором цієї схеми детективи вважають бізнесмена Дениса Комарницького. Однак він уник арешту і зміг переправитись за кордон. НАБУ оголосило його в розшук.

Хто такий Комарницький

Ім'я 47-річного Дениса Комарницького час від часу з'являлося у ЗМІ впродовж останніх 15 років.

Політичною діяльністю він зайнявся у 2006 році, коли став депутатом Київради від "Блоку Леоніда Черновецького". А у 2008-2010, вдруге пройшовши до міськради, очолив фракцію мера.

Після усунення з посади мера Леоніда Черновецького і втечі його за кордон про Комарницького нічого не було чути, допоки журналісти не почали згадувати його ім'я у зв'язку із гучними скандалами, пов'язаними із столичною землею і забудовами у столиці.

У 2020 році розслідувачі Bihus.info розповіли, що фірми, які могли бути пов'язані з Комарницьким, регулярно вигравали мільярдні тендери на будівництво від влади Києва.

Тоді цьому журналістському розслідуванню дав поштовх депутат парламенту Гео Лерос, який передав копії документів, що могли міститися на комп'ютері з офісу Комарницького.

Зокрема, у матеріалах йшлося про компанію "Еко-Буд-Трейд", яку пов'язували з Комарницьким і яка у 2017 році виграла тендер на понад 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

НАБУ вважає, що в останні роки бізнесмен "мав значний вплив" на процеси всередині київської влади, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо.

На початку березня журналісти-розслідувачі Bihus.info виклали на сайті нові дані про земельні схеми Комарницького. Його вони називають "смотрящим за Києвом".

Зокрема, на цих розшифровках записів з'являються депутати різних фракцій Київради, які обговорюють з бізнесменом, як голосувати за земельні питання.

Як він виїхав

Тривалий час відкритим залишалось питання, як підозрюваний в організації злочинної групи Комарницький встиг виїхати з України в умовах, коли перетин державного кордону для чоловіків максимально ускладнено через воєнний стан.

Крім того, чоловік на той час вже перебував в полі зору правоохоронців, які намагалися вручити йому підозру.

"Українська правда" встановила, що бізнесмен перебуває зараз в Австрії, а український кордон він перетнув, використовуючи зв'язки в СБУ та поліції. За даними журналістів, йому в цьому допоміг товариш на ім'я Юрій Довгаленко, який представлявся співробітником Служби безпеки України.

За даними співрозмовників УП серед правоохоронців, в операції з вивезення Комарницького за кордон брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань з поліції Закарпатської області та один тамтешній депутат.

УП запевняє, що саме автомобіль у військовому камуфляжі з написом 200 використали спільники Комарницького, щоб він зміг безперешкодно дістатись Закарпаття.

Як встановили журналісти, підозрюваного вивезли автомобілем з Києва до міста Хуст на Закарпатті. Попереду машини на відстані 30 км їхав камуфльований автомобіль з табличкою "200" під лобовим склом. Таку позначку мають військові автомобілі, що доставляють загиблих, тобто "вантаж 200" на військовому жаргоні.

Задача цього автомобіля, як вказує Ткач, полягала в тому, щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів і таким чином уникати можливості затримання Комарницького при перевірці.

Добравшись таким чином в Закарпатську область, Комарницький і його попутники, за даними розслідування, зв'язались зі співробітниками місцевого Управління стратегічних розслідувань. Вони погодились допомогти підозрюваному нелегально переправитись за кордон.

Бізнесмен нібито декілька днів проживав у різних готелях Хуста та Ужгорода та у підсумку 16 лютого його виявили в Румунії, де він зайшов до прикордонного відділку поліції і попросив притулок.

Реакція СБУ та Нацполу

Служба безпеки України у своїй заяві від 27 березня, яка є в ВВС Україна, фактично підтверджує викладену журналістами версію подій.

Єдине, що СБУ заперечила інформацію про те, що нібито штатні співробітники СБУ допомогли Комарницькому перетнути державний кордон.

СБУ каже, що фігуранти, які допомогли втечі Комарницького, вже затримані самою спецслужбою і їм повідомили про підозру.

Але вони не працювали на СБУ, а були певний час позаштатними працівниками - ще до виїзду Комарницького.

"Затримані СБУ особи менше 5 місяців перебували у статусі гласних позаштатних працівників (не перебували в штаті спецслужби і не отримували грошове забезпечення). Окремо наголошуємо: вони були позбавлені цього статусу на початку лютого, до настання подій, які розслідуються у кримінальному провадженні".

СБУ каже, що у співпраці з НАБУ встановлюють інших осіб, "причетних до організації переправлення Д.Комарницького через державний кордон до Румунії з території України".

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції також відреагував на цю ситуацію. Він підтвердив причетність двох своїх співробітників з Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до вивезення Комарницького.

"Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління", - сказано в заяві ДСР.

Комарницький був одним з найближчих соратників мера Києва Леоніда Черновецького. Останній теж перебуває за кордоном і розшукується за підозрою в корупційних злочинах

Позиція Комарницького

Сам Комарницький у заяві для ЗМІ раніше заперечував як свою причетність до інкримінованих злочинних схем у Київський міській раді, так і факт незаконного перетину кордону.

"На моїй батьківщині проти мене сфабрикували кримінальні справи, які розсипаються через відсутність доказової бази. І тепер, коли все почало "здуватися", у хід пішли журналісти. Але підглядаючи з машини, неможливо побачити реальність. Це використання ЗМІ для виконання брудних замовлень. Вочевидь, комусь дуже потрібно, щоб ця тема не сходила з порядку денного", - йдеться у його заяві для ЗМІ.

Він заявив, що за кордоном його переслідували журналісти у незаконний спосіб.

"На мою вимогу вони були змушені вийти з автомобіля, після чого один із них представився Михайлом Ткачем. Виходячи з поведінки Ткача, складається враження, що він не має наміру розібратися в ситуації й зробити повноцінне професійне інтерв'ю. Його завдання - випустити черговий маніпулятивний сюжет, який не має нічого спільного з журналістикою", - оцінював свою зустріч із журналістом Комарницький.

При цьому Комарницький твердив, що перебуває за кордоном "на законних підставах" і відвідує свою родину, яка втекла від війни.

Тим часом директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Комарницького планують оголосити у міжнародний розшук.