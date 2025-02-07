Замість демобілізації уряд пропонує тривалу відпустку - Фріз

Закону про демобілізацію очікувати не слід? Як повідомила народна депутатка з опозиційної фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз у розмові з DW, уряд пропонує змінити фокус й замість демобілізацій запропонувати військовим під час воєнного стану довготривалі оплачувані відпустки. За її словами, про це йдеться в листі, який комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав від кабміну. Ірина Фріз є членкинею цього комітету.

"Знову не демобілізація, а просто перепочити"

"Є лист від кабміну, де значиться, що в березні можна очікувати якоїсь законодавчої ініціативи від уряду щодо цього питання, але буде змінено фокус, питання стосуватися не встановлення чітких термінів, за якими військовослужбовці можуть звільнятися, йтиметься про встановлення довготривалої відпустки для відновлення всіх, хто знаходиться в силах оборони від початку широкомасштабного вторгнення", - сказала Фріз й підсумувала: "Тобто знову не демобілізація, а просто перепочити".

Опозиційна депутатка констатує, що законопроєкти з чітко встановленими строками служби військовозобов'язаних, подані до Верховної Ради від народних депутатів вже тривалий час не розглядаються парламентом.

"Уряд порушив чинний закон тим, що не вніс відповідної ініціативи щодо встановлення чітких термінів служби під час дії воєнного стану. Але нерозв'язання цього питання, або спроба його уникнути насправді може мати лише негативний вплив загалом на питання мобілізації", - критикує членкиня фракції "Європейська солідарність".

На виконання обіцянки уряд просив вісім місяців, а потім ще три

У квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Законодавчу ініціативу тоді підтримали 283 народні депутати. У документі залишилася низка обмежень для військовозобов'язаних, але зникли норми про демобілізацію військових і ротації, які обіцяли запровадити депутати й президент.

Водночас цим законом Верховна Рада зобов'язала уряд врегулювати процес ротації та демобілізації й відвела на це вісім місяців. До 18 грудня минулого року міністерство оборони України мало підготувати відповідний проєкт закону. Цього, однак, зроблено не було.

На початку січня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду повідомив, що міністерство оборони вже напрацювало законопроєкт та готове його подати у парламент. Але відомству потрібно ще три місяці на відпрацювання механізмів його реалізації. Зокрема, за його словами, міністерство потребує часу для того, щоб зрозуміти, яким чином можна замінити велику кількість людей, які підлягатимуть демобілізації.

Тоді ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль, говорячи про законопроєкт про демобілізацію, нагадав, що Україна перебуває в умовах повномасштабного російського вторгнення, і, відповідно, політику в умовах воєнного стану формує міністерство оборони разом з Генштабом ЗСУ.