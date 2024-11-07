«7% від доходу»: Данило Гетманцев пропонує примусовий продаж облігацій населенню

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує обговорити обов'язкову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу.

В умовах воєнного стану Данило Гетманцев висунув у Telegram ідею примусового розміщення облігації внутрішніх державних позик серед банків, юридичних та фізичних осіб. При цьому він вважає необхідним збереження привабливих ставок за цими фінансовими зобов'язаннями.

«Середньозважена дохідність гривневих ОВДП, випущених у жовтні, дорівнювала 15,6%. Це випереджає прогнозну девальвацію та інфляцію. Для населення інвестиційна привабливість є ще більшою з врахуванням відсутності оподаткування інвестиційного доходу ПДФО і військовим збором».

Гетманцев посилається на досвід країн, які проходили через великі війни. На думку голови комітету, історія свідчить про те, що самих лише економічних стимулів у такому разі недостатньо. Він наводить приклад Ізраїлю, де у 1970-х роках «було запроваджено низку обов'язкових накопичувальних схем», зокрема довгострокова обов'язкова військова позика:

* «На купівлю військових облігацій в обов'язковому порядку йшло 7% від оподаткованого доходу робітника, самозайнятого, доходу підприємства

* Ставка дохідності - 5%, дохід за облігаціями не оподатковувався

* Тіло позики додатково індексувалося на індекс вартості життя

* Перші позики 1970 року мали бути погашені у 1986 році, 12 рівними місячними платежами

* Відсотки сплачувалися рівними траншами кожні 3 роки починаючи з жовтня 1977 року»

Народний депутат визнає, що подібні рішення вимагають, політичної, суспільної та фахової дискусії. Подібна система діяла б виключно у воєнний час, а інвестиції населення йшли б виключно на військові потреби. Данило Гетьманцев зазначає, що паралельно з цим в Ізраїлі також діяв і аналог українського військового збору.

«Так само, вважаю, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов'язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ»

Данило Гетьманцев наголошує, що у мирний час не схвалив би подібних ідей, але війна триває і невідомо, коли вона закінчиться. Він анонсував подальшу роботу над пошуком додаткових внутрішніх джерел фінансування, насамперед тих «що пов'язані із детінізацією економіки та боротьбою із корупцією». Голова комітету розповів, що план доходів Податкової служби був перевиконаний на 67 млрд грн за 10 місяців цього року.