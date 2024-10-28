Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єрмак назвав умову для початку переговорів з Росією

 

Україна проти заморожування війни. Головна умова для початку переговорів з Російською Федерацією - відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Єрмак нагадав, що український президент Володимир Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс. Президент завжди наголошував на необхідністі прийняти міжнародно визнані кордони.

"Однак це правда, що він був готовий вести переговори (у 2022 році, - ред.), виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та силове захоплення територій", - заявив Єрмак.

Однак він наголосив, що для того, щоб розпочати переговори, необхідно повернутися до ситуації, що була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку понад два роки тому.

"Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року", - підкреслив Єрмак.

Керівник ОП зауважив, що йому байдуже, що говорить російський диктатор Володимир Путін щодо необхідності враховувати "реалії на землі".

"Мені байдуже, що говорить цей агресор! Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо себе сильними, а також матимемо підтримку країн Глобального Півдня для переговорів з РФ", - сказав він.

Мирні ініціативи для України

Україна запропонувала свій план для мирного врегулювання війни - так звану формулу миру. До того ж, цього червня у Швейцарії відбувся перший мирний саміт України, на якому обговорювали дипломатичні шляхи завершення конфлікту.

Українське керівництво не виключило можливості запросити Росію на другий саміт. Деякі країни, які зазвичай підтримують Росію, зокрема Китай, Бразилія, Індонезія та Південна Африка, висунули власні мирні ініціативи.

Проте президент Володимир Зеленський розкритикував альтернативні мирні плани, вважаючи їх такими, що можуть зашкодити процесу встановлення миру.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3135
  0,0505
 0,12
EUR
 1
 44,7136
  0,1723
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9635  0,05 0,13 41,5812  0,03 0,06
EUR 44,4462  0,03 0,07 45,1546  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,02 0,05 41,3450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес