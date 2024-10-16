У Нацбанку обговорюють можливість проведення інтервенцій у євро

Рада оверсайту індикаторів грошового і валютного ринків за підсумками піврічного огляду індикаторів валютного ринку погодила внести на обговорення Контактної групи грошового і валютного ринків питання можливості проведення Національним банком інтервенцій в євро і продовження часу присутності Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

У повідомленні ради оверсайту на сайті НБУ за підсумками її засідання 29 серпня цього року зазначено, що валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти, однак, водночас, у сегменті операцій банків із клієнтами частка угод у євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання.

"Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро залишається понад 40%", - йдеться в документі.

Крім того, рада оверсайту погодила підходи до введення нового бенчмарка - довідкового курсу гривні до євро станом на 12:00: "Рекомендується проводити його розрахунок шляхом перемноження довідкового курсу долара і середнього значення котирувань BFIX долар США/євро, розрахованого з 10:30 до 12:00".

Крім того, визнано за доцільне змінити методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів, застосувавши до розрахунку підходи, аналогічні для розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину.

"Також члени Ради дійшли спільної думки щодо доцільності запровадження нових підходів до визначення переліку валют, до яких офіційний курс встановлюється щоденно, зі скасуванням переліку для щомісячного встановлення", - наголошується у звіті про підсумки засідання.

Згідно з ним, огляд підтвердив, що обсяг торгів цілком достатній, щоб мати можливість розраховувати надійний індикатор за курсом гривні до долара США (довідковий та офіційний курси) за чинною методологією визначення індикатора як середньозваженого значення.

"Водночас цієї активності недостатньо для того, щоб найближчим часом розглядати питання можливого переходу розрахунку індикаторів валютного ринку за методологією фіксингу. Наразі обсяг і кількість угод у будь-який часовий проміжок, у який можна було б обчислювати фіксинг, порівняно незначні для того, щоб вважати цей фіксинг репрезентативним", - констатують члени ради.

Зазначається, що представлені в огляді розрахунки та статистичні дані засвідчили збереження актуальності наявних у чинній методології критеріїв відбору угод до первинної вибірки, на підставі якої здійснюється розрахунок значень офіційного та довідкового курсів гривні до долара США. Йдеться про обмеження на обсяг однієї угоди (від $0,1 млн до $5 млн) і на час її укладення (до 12:00 для довідкового курсу і до 15:00 для офіційного курсу гривні до долара США). Зокрема, було відзначено зменшення порівняно з довоєнним часом частки угод первинної вибірки розрахунку офіційного та довідкового значень курсу гривні до долара США, що відкидаються як аутлаєри відповідно до чинної методології.

"За підсумками огляду індикаторів валютного ринку було зроблено висновок, що офіційний/довідковий курс гривні до долара США та методологія їхнього розрахунку відповідають умовам і потребам ринку на поточному етапі його розвитку", - констатується в документі.

НБУ нагадує, що періодичний огляд індикаторів валютного ринку - спеціальна процедура, метою якої є оцінювання наявності структурних зрушень на ринку та/або виникнення інших підстав, що можуть свідчити про необхідність заміни наявних індикаторів, коригування їхньої методології або інших важливих аспектів, пов'язаних із їхнім розрахунком та оприлюдненням (час розрахунку, порядок публікації тощо).

Такий огляд здійснює Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків. Уперше його було проведено в лютому 2024 року, а серпневий огляд став другим.

Наразі індикаторами валютного ринку є офіційний курс гривні до іноземних валют, облікова ціна банківських металів та довідкове значення курсу гривні до долара США.